Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

00

Redazione Avatar

di Redazione

02/05/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 01.05.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR EUROPEI FIRA - L'ITALIA A BATTE LA RUSSIA PER 34-00 La Nazionale A Femminile centra la prima vittoria agli Europei FIRA, superando la Russia a Fontecarmoa, vicino La Coruna, per 34-00 (p.t. 29-00). La seconda giornata della rassegna europea porta bene alle azzurre che fin dallâinizio hanno cercato la meta con rapide azioni alla mano. Apre le marcature la seconda linea Pettinelli che al 7â con unâazione di forza buca la difesa della Russia. Trasforma la Tondinelli. Tra il 15â e il 35â le ragazze dei coach Di Giandomenico/Porrino scavano il solco decisivo. Mete a ripetizione per Nicchi, Tondinelli e Nespoli che mettono fine ad una gara giocata a un gran ritmo. Nella ripresa il valzer delle sostituzioni. In campo sono scese tutte le ragazze a disposizione. Unica marcatura della ripresa arriva al 63 dallâala Nicchi, autore di una doppietta personale. Il prossimo appuntamento Ã¨ fissato per mercoledi 4 maggio contro lâOlanda. ITALIA A â RUSSIA   34-00  (29-00) Italia: Grasso (59 Stefan);  Nicchi;  Cioffi (41 Barattin); Zangirolami; Magatti; Tondinelli (41 Folli); Chindamo; Severin (41 Trevisan); Nespoli; Zublena; Pettinelli (72 Cucchiella); Borgioli; Bettoni; Raponi (41 Denza); Cucchiella (41 Gai). Di Giandomenico E Porrino Marcatori: 7 Mt Pettinelli tr Tondinelli;  15 Mt Nicchi tr Tondinelli;  21 cp Tondinelli;  32 MT Tondinelli;  35 Mt Nespoli tr Tondinelli;  IIÂ° Tempo: 63 Mt Nicchi. Arbitro: HODNETT (Inghilterra) Note:   Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected]
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

JACQUES BRUNEL CT DELL'ITALIA DOPO I MONDIALI 2011

Articolo Successivo

(RUGBY NOTIZIE) L&acirc;

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019