di Redazione
02/05/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 01.05.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR EUROPEI FIRA - L'ITALIA A BATTE LA RUSSIA PER 34-00 La Nazionale A Femminile centra la prima vittoria agli Europei FIRA, superando la Russia a Fontecarmoa, vicino La Coruna, per 34-00 (p.t. 29-00). La seconda giornata della rassegna europea porta bene alle azzurre che fin dallâinizio hanno cercato la meta con rapide azioni alla mano. Apre le marcature la seconda linea Pettinelli che al 7â con unâazione di forza buca la difesa della Russia. Trasforma la Tondinelli. Tra il 15â e il 35â le ragazze dei coach Di Giandomenico/Porrino scavano il solco decisivo. Mete a ripetizione per Nicchi, Tondinelli e Nespoli che mettono fine ad una gara giocata a un gran ritmo. Nella ripresa il valzer delle sostituzioni. In campo sono scese tutte le ragazze a disposizione. Unica marcatura della ripresa arriva al 63 dallâala Nicchi, autore di una doppietta personale. Il prossimo appuntamento Ã¨ fissato per mercoledi 4 maggio contro lâOlanda. ITALIA A â RUSSIA 34-00 (29-00) Italia: Grasso (59 Stefan); Nicchi; Cioffi (41 Barattin); Zangirolami; Magatti; Tondinelli (41 Folli); Chindamo; Severin (41 Trevisan); Nespoli; Zublena; Pettinelli (72 Cucchiella); Borgioli; Bettoni; Raponi (41 Denza); Cucchiella (41 Gai). Di Giandomenico E Porrino Marcatori: 7 Mt Pettinelli tr Tondinelli; 15 Mt Nicchi tr Tondinelli; 21 cp Tondinelli; 32 MT Tondinelli; 35 Mt Nespoli tr Tondinelli; IIÂ° Tempo: 63 Mt Nicchi. Arbitro: HODNETT (Inghilterra) Note: Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected]
