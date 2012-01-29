10)

di Redazione 29/01/2012

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 CS n. 74 del 29.01.2012 IL DERBY È ANCORA DEL PETRARCA 5 - 21 ( 5 - 10) Al termine di un incontro che, inizialmente, il Rovigo sembrava controllare con autorità, è ancora il Petrarca ad uscire vittorioso dal Battaglini. Mentre il Rovigo staziona in attacco per 35' e riesce a mettere a segno una meta al termine del primo tempo, nei primi 40' il Petrarca si affaccia tre volte nella metà campo del Rovigo e porta a casa 10 punti. Rovigo ritrova la mischia e perde la touche. Il Petrarca mantiene la calma e rimane in partita grazie agli errori dalla piazzola del Rovigo e ad una serie di falli cinici che bloccano la verve del Rovigo. Il gioco dei Bersaglieri si snoda senza incisività e l'unica segnatura è avvenuta in superiorità numerica. Nel secondo tempo il Petrarca dimostra di gestire bene sia il vento a favore che il vantaggio e con una gara accorta blocca sul nascere tutte le azioni del Rovigo. I Rossoblu hanno lottato fino alla fine e, si potrebbe aggiungere, difeso discretamente, se non fosse per l'amnesia difensiva collettiva in occasione della meta di Ziegler. Non è il caso di criticare i singoli, nessuno si è risparmiato, ma questo finale del girone di andata lascia dei dubbi da risolvere. Domenica si riprende con Reggio e comincia la lunga rincorsa per agganciare un posto utile per i play-off. Il girone di andata ha deluso le aspettative dei tifosi, ma il futuro è ancora tutto da scrivere e l'esito finale è nelle mani dei giocatori. Tra i messaggi positivi da cogliere possiamo prendere in considerazione l'inserimento dei diversi giovani che si sono affacciati in prima squadra; oggi un ottimo Matteo Maran ha dimostrato buona tecnica e personalità agonistica. Questa la cronaca: 1° tempo: 8' lunga azione d'attacco del Rovigo che guadagna un calcio dai 22, Duca non trasforma. 15' Infortunio casuale a Zanirato che riprende il gioco. 16' Piazzato da metà campo di Basson, corto. 17' Nuovo fallo del Petrarca sui 40 m., Duca non centra i pali. 20' Intercetto di Bortolussi che prende in contropiede la difesa del Rovigo e va in mezzo ai pali per la trasformazione di Hickey (0-7). 21' Ennesimo fallo del Petrarca, Duca prende la touche sui 5 metri che il Rovigo non sfrutta. 32' Il Petrarca si affaccia nella metà campo del Rovigo con una lunga, buona, azione di gioco vanificata da un fallo che permette al Rovigo di tornare in attacco. 33' Terza touche sbagliata dal Rovigo che, peraltro, ha un buon comportamento in mischia. 38' Tenuto di Basson sui trenta metri. Piazza Hickey che centra i pali (0-10). 40' Giallo a Bortolussi. 41' Azione manovrata del Rovigo che va in meta con Van Niekerk, Duca prende il palo e non trasforma (5-10). 2° tempo: 41' Ravalle sostituisce Lombardi. 45' Ziegler rileva Neethling. 46' Fallo in ruck, Hickey calcia dai 43 metri, fuori. 49' Maran sostituisce Tumiati. 49' Sul vantaggio, per fallo del Rovigo, Walsh prova il drop, fuori; il calcio è piazzato da Hickey che trasforma. 52' giallo a Basson. 55' Bustos per Pedrazzi e, nel Petrarca, Gatto sostituisce Gega. 58' Ziegler penetra nella difesa del Rovigo come una lama calda nel burro. La meta non viene trasformata da Hickey. 60' Fuorigioco del Rovigo, Nickey piazza da oltre 40 metri, dentro. 62' Wilson per Zanirato e Caporello per Leso. 67' Targa rileva Ansell, Boccalon rileva Quaglio, Giazzon rileva Mahoney. 70' calcio piazzato di Hickey, fuori. 73' Giusti sostituisce Palmer, Lombardi rientra per Ravalle. 76' Sanchez sostituisce Hickey. 78' Chillon per Travagli. 80' Marco Barion rileva Filippo Cristiano. Marcatori: 1° tempo 20' mt Bortolussi tr Hickey (PD) (0 - 7), 38' c.p. Hickey (PD) (0 - 10), 42' mt Van Niekerk (RO) (5 - 10) 2° tempo 49' c.p. Hickey (PD) (5 - 13), 20' mt Ziegler (PD) (5 - 18), 60' c.p. Hickey (PD) (5 - 21). Femi-CZ VEA Rugby Rovigo Delta: S. Basson; R. Pavan, J. Van Niekerk, R. Pedrazzi (55' G. Bustos), A. Bacchetti; D. Duca, M. Zanirato (62' M. Wilson); J.F. Montauriol, F. Cristiano (80' M. Barion), E. Lubian; D. Tumiati (49' M. Maran), T. Reato; O. Lombardi (41' M. Ravalle) (73' O. Lombardi), L. Mahoney (cap.) (67' D. Giazzon), N. Quaglio (67' G. Boccalon). Non entrato: L. Lubian. All. Paul Roux Petrarca Padova: E. Hickey (76' J. Sanchez); S. Bortolussi, M. Neethling (45' G. Ziegler), R. Bertetti, L. Innocenti; T. Walsh, P. Travagli (78' Alb. Chillon); Z. Ansell (67' E. Targa), S. Palmer (73' F. Giusti), N. Bezzati (cap.); M. Sutto, A. Cavalieri; P. Leso (62' C. Caporello), O. Gega (55' N. Gatto), M. Alonso. Non entrato: F. Damiano. All. Pasquale Presutti Arb. Cardona (Francia) G.d.l. Blessano (Treviso), Lento (Udine) Quarto Uomo: Mariotti (Ferrara) Cartellini: 40' giallo Bortolussi (PD), 52' giallo Basson (RO). (Calciatori: Duca (Femi-CZ VEA Rovigo Delta) c.p. 0/2, t. 0/1; Basson (Femi-CZ VEA Rovigo Delta) c.p. 0/2; Hickey (Petrarca) c.p. 2/4, t. 1/2. Man of the match: Zane Drennan ANSELL (Petrarca Padova) Note: giornata serena, temperatura 5° accompagnata da un vento gelido, terreno in perfette condizioni, spettatori 2.200 circa. Punti conquistati in classifica: Femi-CZ VEA Rovigo Delta 0; Petrarca Padova 4 Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi

