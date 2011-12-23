10)

di Redazione 23/12/2011

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 CS n. 57 del 23.12.2011 Rovigo, Stadio "Mario Battaglini" - venerdì 23 dicembre 2011 Campionato Nazionale di Eccellenza 2011-2012 7° giornata FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA v ESTRA I CAVALIERI PRATO 20 - 23 (17 - 10) In una fredda giornata di dicembre il Prato vince la sua prima partita al Battaglini al termine di un incontro che non ha mai preso una piega definitiva. Il Rovigo, che durante la seconda parte del primo tempo sembrava avere il controllo dell'incontro, non ha saputo resistere al ritorno del Prato che ha espresso il meglio nelle prime metà dei due tempi. Alla fine la differenza viene dai calci: 5 su 6 per il Prato e 4 su 9 complessivamente per Rovigo. Non si sono sbagliati calci facilissimi e questo giustifica i calciatori, ma non cambia il risultato. Buona la prova della mischia rodigina mentre nel Prato si è notata particolarmente la linea arretrata. Infortuni da verificare per Van Niekerk e Scholtz. Marcatori: 1° tempo 10' mt Vezzosi tr Wakarua (PO) (0 - 7), 22' cp Duca (RO) (3 - 7), 30' mt Basson tr Duca (RO) (10 - 7), 36' mt Tumiati n.t. (RO) (17 - 7), 39' cp Wakarua (PO) (17 - 10) 2° tempo 46' cp Wakarua (PO) (17 - 13), 10' mt Berryman tr Wakarua (PO) (17 - 20), 60' cp Duca (RO) (20 - 20), 46' cp Wakarua (PO) (20 - 23). Femi-CZ VEA Rugby Rovigo Delta: Basson; Pedrazzi, Pace, Van Niekerk (55' Bustos), Pavan; Duca, Zanirato (66' Wilson; Scholtz (78' Barion), Cristiano, Persico (66' Lubian E.); Reato, Tumiati; Ceglie (55' Lombardi), Mahoney (cap.) (57' Giazzon), Quaglio. Non entrati: Boccalon e Lubian L. All. Roux Estra I Cavalieri Prato: Berryman; Ngawini, Von Grumbkow, Chiesa (cap), Vezzosi (41' Bocchino); Wakarua, Patelli; Saccardo, Belardo, Petillo;Cazzola (69' Boscolo), Bernini; Ryan, Giovanchelli, Marino (66' Garfagnoli) Non entrati: Stefani, Balboni, Leonardi, Frati, Murgier All. De Rossi/Frati Arb. Penne' (Milano) G.d.l. Serchiani (Padova), Mariotti (Ferrara) Quarto Uomo: Borsetto (Varese) Cartellini: 32' giallo Bernini (PO), 38' giallo Pedrazzi (RO), 80' giallo Petillo (PO) (Calciatori: Duca (Femi-CZ VEA Rovigo Delta) c.p. 2/5, t. 2/2; Basson (Femi-CZ VEA Rovigo Delta) c.p. 0/2; Wakarua (ESTRA I Cavalieri Prato) c.p. 3/4, t. 2/2; Man of the match: Rima Wakarua (ESTRA I Cavalieri Prato) Note: giornata serena, temperatura 4°, terreno in perfette condizioni, spettatori 1400 circa. Punti conquistati in classifica: Femi-CZ VEA Rovigo Delta 1; ESTRA I Cavalieri Prato 4 Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi

