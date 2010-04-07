Home Senza categoria Livorno contro Colorno senza 5 giocatori del reparto arretrato

Livorno contro Colorno senza 5 giocatori del reparto arretrato

di Redazione 07/04/2010

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

LIVORNO. Navarra di Udine è l'arbitro dell'incontro di domenica, valido per la diciannovesima giornata, ottava di ritorno, di serie A1 fra Livorno Rugby e Bluge Colorno. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 15,30. Agli sportivi che affolleranno gli spalti del 'Carlo Montano', si sconsiglia l'uso dell'auto: in contemporanea si giocherà Livorno-Udinese di calcio, con tutte le tristi conseguenze di ordine pubblico del caso. I biancoverdi si presentano al cospetto della quarta forza del torneo (gli emiliani accusano solo due lunghezze di ritardo dalla zona playoff promozione) senza pedine preziose del reparto arretrato. Mancheranno, per infortunio, Willem Reitsma, Luca Battagello, Renato Burani, Alberto Neri e Riccardo Squarcini. Soprattutto la defezione di quest'ultimo crea grattacapi a Matteo Mazzantini, chiamato nuovamente a sostituire nelle mansioni di tecnico il febbricitante Guglielmo Prima. Solo negli ultimi giorni verrà scelto il mediano di apertura titolare. Non è da escludere che lo stesso Mazzantini giochi nell'inedita posizione di numero dieci e che nel suo ruolo naturale di mediano di mischia si posizioni Fabio Battagello. Nessun problema, invece, per il pacchetto, che si preannuncia al gran completo. Il Colorno è una buonissima squadra, ma un Livorno Rugby in forma può ribaltare il pronostico sfavorevole e festeggiare un successo prestigioso. E' l'ultima occasione per sgambettare una 'big': finora, contro Mogliano, Noceto, Lazio e lo stesso Colorno, per i livornesi solo un pareggio (a Noceto) e sei sconfitte. I labronici, in questo scorcio finale di stagione (quattro in tutto le gare ancora da giocare), sono chiamati a difendere la settima posizione. Domenica sul 'Montano' tornerà a giocare, stavolta da avversario, lo scozzese Ross Cook, l'estremo protagonista in maglia biancoverde nelle ultime due stagioni.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp