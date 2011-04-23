12)

di Redazione 23/04/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2010-2011 Comunicato stampa n. 96 del 23.04.2011 Rovigo, Stadio "Mario Battaglini" - sabato 22 aprile 2011 Campionato Nazionale di Eccellenza 17° giornata FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA v MANTOVANI LAZIO 35 - 22 (8-12) Il primo tempo vede il Rovigo partire di gran lena per poi spegnersi piano piano. La meta di Montauriol arriva su touche persa dal Rovigo. Proprio dalle touche arrivano le notizie meno confortanti. La Lazio occupa la metà campo e con due mete (Nitoglia e Rota) chiude il primo tempo in vantaggio. Alla ripresa del gioco il Rovigo ha un ritmo diverso e riprende il possesso del campo concretizzando le proprie azioni con tre mete (Ravalle, Pace e Boccalon) e due calci (Duca). In chiusura una Lazio sempre combattiva segna la terza meta con Lorenzini. Law trasforma per il 35-22 finale. Marcatori: p.t. 11' m. Montauriol n.t. (5 -0); 27' m. Nitoglia M. (ML) n.t. (5 -5); 38' cp. Duca (RO) (8-5); 43' m. Rota tr. Law (ML) (8 - 12); s.t. 46' meta di Ravalle tr.. Duca (RO) (15-12); 49' cp. Law (ML) (15-15); 51' cp. Duca (RO) (18-15); 59' cp. Duca (RO) (21-15); 65' meta di Pace tr.. Duca (RO) (28-12); 77' meta di Boccalon tr.. Duca (RO) (28-12); 82' meta di Lorenzini tr. Law (ML) (35-22); Femi-CZ Rugby Rovigo Delta: Basson; Zarattini, Pace (65' Bustos) , Van Niekerk (57' De Gaspari), Bacchetti; Duca, Zanirato (41' Stanojevic); Guzman, Anouer (72' Barion), Persico; Montauriol (37' Reato), Tumiati; Golfetti (41' Boccalon), Mahoney (cap.) (76' Datola), Milani (41' Ravalle) all. Roux Mantovani Lazio: Law; Sepe F., Bonavolontà E., Rota, Molaioli; Manu, Gentile; Mannucci, Ventricelli, Nitoglia M.; Van Jaarveld (67' Pellizzari), Siddons; Garfagnoli, Fabiani (32' Lorenzini, 41' Fabiani, ), Ricci (66' Cannone). Utilizzati 73' Giacometti, Gargiullo e Orabona, 78' Filippucci. n.e. Bonavolontà D. all. Jimenez arb. Falzone (Padova) g.d.l. Cusano (Vicenza), Valbusa (Treviso) quarto uomo: Guerrieri (Treviso) Cartellini: gialli 60' E. Bonavolontà (ML) Man of the match: Daniele Tumiati (Femi-CZ Rugby Rovigo Delta) Calciatori: Duca D. (Femi-CZ Rovigo Delta) c.p. 3/4 tr. 3/4; Basson (Femi-CZ Rovigo Delta) 0/1; Law (Mantovani Lazio) c.p. 1/3 tr. 2/3. Note: giornata coperta, temperatura 23°, campo in ottime condizioni. 1200 spettatori paganti (quota abbonati 330). Punti conquistati in classifica: Femi-CZ Rovigo Delta 5; Mantovani Lazio 0 Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi

Condividi Facebook Twitter Whatsapp