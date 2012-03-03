13)

di Redazione 03/03/2012

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 CS n. 91 del 03.03.2012 Roma - sabato 3 marzo, ore 15.00 Eccellenza, XIII giornata MANTOVANI LAZIO 1927 v FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA 21 - 27 (3 - 13) Alla Femi-CZ Vea a Roma serviva solo la vittoria e vittoria è stata. Dopo un iniziale vantaggio della Lazio che con Kock sfruttava un calcio piazzato, la squadra rossoblu ha sempre condotto il punteggio fino al massimo differenziale di 13 punti a metà del secondo tempo. Canale ha descritto una squadra concentrata, che ha affrontato il match con buona determinazione ma con il difetto di non saper ammazzare l'incontro anche quando si sono presentate ghiotte occasioni. Un difetto di concretizzazione che va sistemato. Non deve peraltro trarre in inganno la meta tecnica subita in quanto la mischia ha fornito una buona prova per tutto l'incontro e la meta di penalizzazione è arrivata dopo il primo fallo e non a seguito di falli ripetuti. Van Niekerk ha segnato una prima meta sulla bandierina e l'altra dopo aver scavalcato il proprio avversario con un calcetto. La scelta di Basson a man of the match va a premiare le sue marcature al piede e la vivacità dimostrata. L'avversario si è confermato ostico, duro, con un approccio positivo alla competizione, mai domo, con valide variazioni di gioco e si capisce come possa aver messo in difficoltà altre squadre quando ha giocato in casa. I quattro punti conquistati sono preziosi e nei prossimi incontri si vedrà si fare meglio. Marcatori: 1° tempo 10' cp De Kock (ML) (3 - 0), 13' cp Bustos (RO) (3 - 3), 27' Mt. Van Niekerk tr. Bustos (RO) (3 - 10), 33' cp Basson (RO) (3 - 13) 2° tempo 44' cp De Kock (ML) (6 - 13), 50' cp Basson (RO) (6 - 16), 54' cp De Kock (ML) (9 - 16), 57' cp Bustos (RO) (9 - 19), 61' drop Basson (RO) (9 - 22), 67' mt. pen. tr. De Kock (ML) (16 - 22), 77' mt. Van Niekerk (RO) (16 - 27), 80' mt Tartaglia (ML) (21 - 27) Mantovani Lazio 1927: De Kock; Tartaglia, Rota, Manu, Rotella (59' Gentile); Gargiullo (cap.), Giangrande; Ventricelli, Nitoglia (77' Livraghi), Filippucci; Van Jaarsveld (59' Nardi), Siddons; Ryan, Fabiani (59' Lorenzini), Cannone (75' Pietrosanti). A disposizione: Torda, Bruni, Bonavolontà. All. Jimenez/De Angelis Femi-CZ Rovigo: S. Basson ; R. Pedrazzi, S. Pace ,Van Niekerk, A. Bacchetti (81' Lubian L.); G. Bustos (81' Duca), M. Merlo (46' Zanirato); H. Scholtz, F. Cristiano (66' Lubian E.), A. Persico (66' Boccalon); D. Tumiati (76' Maran), T. Reato; A. Ceglie (61' Datola), L. Mahoney (cap.) , N. Quaglio (38' st Boccalon). Utilizzato anche Giazzon, All. Roux arb.: Falzone (Padova) g.d.l.: Passacantando (Pescara), Cusano (Vicenza) quarto uomo: Romani (Roma) Cartellini: 65' giallo Datola (RO) Calciatori: De Kock 4/6; Bustos 3/4; Basson 2/3 Man of the match: Stefan Basson (Femi-CZ VEA Rovigo Delta) Note: giornata serena, temperatura 20°. Punti conquistati in classifica: Mantovani Lazio 1927 1; Femi-CZ VEA Rovigo Delta 4 Rugby Rovigo Delta Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi

Condividi Facebook Twitter Whatsapp