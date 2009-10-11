Zhermack: allarme rosso per il Badia in mischia

Colin White, giovane terza centro scozzese della Zhermack, è pronto a dare battaglia ai suoi ex compagni di squadra. Il Vibu Noceto scende a Badia Polesine con le solite credenziali di squadra da battere. Sfortuna vuole che durante la settimana un'altra tegola sia caduta sul tecnico Tellarini: il pilone Brancalion si è infortunato alla pianta del piede sinistro. Fortunatamente dagli esami ecografici, fatti il giorno prima, non sembra che i tendini del piede siano interessati. Lo stop è di minimo due settimane, un'altra pedina in mischia che viene a mancare. In panchina torna Alessandro Tellarini, sulla via della guarigione completa dai problemi muscolari alle gambe che lo hanno colpito fin dai primi allenamenti stagionali. Si sta muovendo bene anche la seconda linea Luca Marchetto, che sembra davvero prossima al rientro. È tornato dal viaggio di nozze Mattia De Gaspar. Se tutto va per il verso giusto dalla prossima partita la seconda linea della Zhermack dovrebbe alzarsi di parecchi centimetri. Michele Zanirato, giovane mediano di mischia rodigino, rimane a Badia, le pratiche sono giunte alla fase conclusiva. Purtroppo non potrà far parte del gruppo che affronterà il Noceto, visto che il tesseramento non è ancora pronto. Fermo per tre turni Zarattini: una punizione spropositata per un fallo non commesso. Intanto il giudice sportivo ha respinto il ricorso presentato dalla Zhermack domenica scorsa contro il Giunti Firenze che negli ultimi minuti aveva schierato quattordici uomini invece di tredici. Una questione che comunque non si può ancora dire conclusa.

Per ora l'unica cosa certa è che contro gli emiliani sarà allarme rosso in mischia, esattamente come l'anno scorso. A Badia, in una fredda giornata di Febbraio, fu proprio Colin White a segnare due mete ai polesani e a ricevere il riconoscimento di miglior uomo in campo. Le motivazioni per il forte uomo di mischia anglosassone ci sono tutte, da lui ci si attende un'ottima partita. Domenica scorsa il Noceto ha vinto di misura contro un combattivo Udine. Sicuramente gli emiliani vorranno mostrare a tutti che ci sono e che possono sbrigare agevolmente la pratica contro squadre sulla carta inferiori. È altrettanto sicuro che schiereranno la migliore formazione, mentre con l'Udine hanno lasciato a riposo parecchi titolari.

Avvicendamento in terza linea tra Candian e Oliviero, che deve ritrovare la forma migliore. Lo stimolo dalla panchina non dovrebbe mancare. Pagliarini sostituisce l'espulso Zarattini.

Probabile formazione: Fanchin, Bonini, Guglielmo; Michelotto, Ronconi; Candian, Avanzi, White; Flagiello, Brussolo; Pagliarini, Tinazzo, Sanchez, Venturi; Melotto. A disposizione: Aretusini, Oliviero, Colombo, Alessandro, Pultrone, Trombin.

, giovane terza centro scozzese della Zhermack, èai suoi ex compagni di squadra. Ilscende a Badia Polesine con le solite credenziali di squadra da battere. Sfortuna vuole che durante la settimana un'altra tegola sia caduta sul tecnico Tellarini: il pilone. Fortunatamente dagli, fatti il giorno prima, non sembra che i tendini del piede siano interessati. Lo stop è di minimo due settimane, un'altra pedina in mischia che viene a mancare. In panchina torna Alessandro Tellarini, sulla via della guarigione completa dai problemi muscolari alle gambe che lo hanno colpito fin dai primi allenamenti stagionali. Si sta muovendo bene anche la seconda linea Luca Marchetto, che sembra davvero prossima al rientro. È tornato dal viaggio di nozze Mattia De Gaspari. Se tutto va per il verso giusto dalla prossima partita la seconda linea della Zhermack dovrebbe alzarsi di parecchi centimetri., giovane mediano di mischia rodigino, rimane a Badia, le pratiche sono giunte alla fase conclusiva. Purtroppo non potrà far parte del gruppo che affronterà il Noceto, visto che il tesseramento non è ancora pronto. Fermo per tre turni Zarattini: una punizione spropositata per un fallo non commesso. Intanto il giudice sportivo ha respinto il ricorso presentato dalla Zhermack domenica scorsa contro il Giunti Firenze che negli ultimi minuti aveva schierato quattordici uomini invece di tredici. Una questione che comunque non si può ancora dire conclusa. Per ora l'unica cosa certa è che contro gli emiliani sarà, esattamente come l'anno scorso. A Badia, in una fredda giornata di Febbraio, fu proprio Colin White a segnare due mete ai polesani e a ricevere il riconoscimento di miglior uomo in campo. Le motivazioni per il forte uomo di mischia anglosassone ci sono tutte, da lui ci si attende un'ottima partita. Domenica scorsa il Noceto ha vinto di misura contro un combattivo Udine. Sicuramente gli emiliani vorranno mostrare a tutti che ci sono e che possono sbrigare agevolmente la pratica contro squadre sulla carta inferiori. È altrettanto sicuro che schiereranno la migliore formazione, mentre con l'Udine hanno lasciato a riposo parecchi titolari. Avvicendamento in terza linea tra Candian e Oliviero, che deve ritrovare la forma migliore. Lo stimolo dalla panchina non dovrebbe mancare. Pagliarini sostituisce l'espulso Zarattini. Probabile formazione: Fanchin, Bonini, Guglielmo; Michelotto, Ronconi; Candian, Avanzi, White; Flagiello, Brussolo; Pagliarini, Tinazzo, Sanchez, Venturi; Melotto. A disposizione: Aretusini, Oliviero, Colombo, Alessandro, Pultrone, Trombin.