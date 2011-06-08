16 PARTITE IN CHIARO
di Redazione
08/06/2011
[gallery] MONDIALE U20, RAI SPORT UFFICIALIZZA IL PALINSESTO: 16 PARTITE IN CHIARO 142 PAESI COLLEGATI CON I CAMPI DI PADOVA, ROVIGO E TREVISO PER “ITALY ‘11” Treviso – Sarà una copertura televisiva senza precedenti quella offerta da Rai Sport per il Junior World Championship “Italy 2011”, il Mondiale U20 di rugby che parte venerdì 10 negli stadi di Padova, Rovigo e Treviso. L’emittente di Stato, official tv partner della rassegna iridata giovanile dell’International Rugby Board, ha ufficializzato oggi il proprio ricchissimo palinsesto per la rassegna iridata U20 che scatta in Veneto tra pochi giorni: con un minimo di sedici incontri (altri due incontri della fase finale saranno prodotti in caso di mancata qualificazione dell’Italia tra le prime quattro semifinaliste ndr), dieci dei quali in diretta, Rai Sport è la tv che ha garantito il più alto numero di incontri teletrasmessi dal lancio del Mondiale U20 nel 2008. Unitamente alla diretta in digitale terrestre e sul satellite, tutti gli incontri teletrasmessi potranno contare sulla diretta web gratuita sul portale ufficiale del torneo, www.irb.com/jwc e su quello di Rai Sport, www.raisport.rai.it per un’offerta in grado di raggiungere virtualmente tutti gli appassionati italiani del grande rugby. Ma, grazie alle produzioni di Rai Sport, il Mondiale U20 che schiera ai nastri di partenza le dodici migliori nazionali di categoria e le future stelle del palcoscenico internazionale assoluto raggiungerà tutti gli angoli del pianeta: saranno infatti ben diciannove le emittenti collegate con il Plebiscito di Padova, il Monigo di Treviso ed il Battaglini di Rovigo, in rappresentanza di ben 142 Paesi – dalla Francia alla Nuova Zelanda, dal Giappone ad Israele passando per l’Africa ed il Sud Pacifico - nei quali sarà possibile seguire sul piccolo schermo il mondiale italiano. Venerdì 10 giugno, a partire dalle ore 18.00, i riflettori e le telecamere si accenderanno sullo Stadio Monigo di Treviso con la diretta di Inghilterra v Irlanda per poi proseguire con il collegamento in diretta, alle ore 20.00, della sfida più attesa della prima giornata di gara, sempre al Monigo, tra gli Azzurrini di Andrea Cavinato, padroni di casa, e la Nuova Zelanda campione in carica ed imbattuta a livello mondiale da tre anni. Turno dopo turno, la programmazione televisiva si susseguirà per oltre due settimane sino ad arrivare alla diretta dal “Plebiscito” di Padova, domenica 26 giugno alle ore 19.00, per la finalissima che assegnerà il quarto titolo di Campione del Mondo U20. Di seguito, giorno per giorno, la programmazione di Rai Sport per il Junior World Championship “Italy 2011”: 10 giugno, ore 18.00 – diretta Rai Sport 2 Inghilterra v Irlanda 10 giugno, ore 20.00 – diretta Rai Sport 2 Italia v Nuova Zelanda 11 giugno, ore 11.30 – differita Rai Sport 2 Argentina v Galles 11 giugno, ore 13.30 – differita Rai Sport 2 Sudafrica v Scozia 14 giugno, ore 18.00 – diretta Rai Sport 2 Nuova Zelanda v Galles 14 giugno, ore 20.00 – diretta Rai Sport 2 Italia v Argentina 15 giugno, ore 18.00 – differita Rai Sport 2 Inghilterra v Scozia 15 giugno, ore 20.00 – differita Rai Sport 2 Sudafrica v Irlanda 18 giugno, ore 18.00 – diretta Rai Sport 2 Italia v Galles 19 giugno, ore 9.15 – differita Rai Sport 1 Argentina v Nuova Zelanda 19 giugno, ore 11.15 – differita Rai Sport 1 Inghilterra v Sudafrica 19 giugno, ore 13.15 – differita Rai Sport 2 Australia v Francia 22 giugno, ore 17.50 – diretta Rai Sport 2 Semifinale tra seconda e terza migliore classificata 22 giugno, ore 22.45 – differita Rai Sport 2 Semifinale tra prima e quarta miglior classificata 26 giugno, ore 16.50 – diretta Rai Sport 1 Finale 3° posto 26 giugno, ore 19.00 – diretta Rai Sport 1 Finale “Junior World Championship Italy 2011”
Articolo Precedente
MONDIALE U20, CAPTAIN'S RUN ITALIA - TREVISO, 9 GIUGNO 2011
Articolo Successivo
(RUGBY NOTIZIE) A TREVISO DAL 9 GIUGNO AL 10 LUGLIO â
Redazione