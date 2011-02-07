Loading...

165 PARTITE IN ROSSOBLU IN 16 CAMPIONATI

07/02/2011

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2010-2011 Comunicato stampa n. 70 del 07.02.2011 E' SCOMPARSO GIUSEPPE ZUIN: 165 PARTITE IN ROSSOBLU IN 16 CAMPIONATI Nell'apprendere la notizia della morte di Giuseppe Zuin, ex colonna della gloriosa Rugby Rovigo, prima come giocatore (più volte campione d'Italia) e poi come allenatore di tantissimi ragazzi che hanno indossato la maglia rossoblu, la dirigenza e i giocatori della Femi-Cz Rugby Rovigo Delta a nome di tutta la famiglia rugbystica rodigina, si stringono intorno alla moglie e ai figli Giancarlo e Loredano, esprimendo loro, sincere condoglianze nel ricordo di un uomo che ha contribuito in maniera indelebile alla formazione della storia della Rugby Rovigo. L'ultimo saluto a Giuseppe Zuin è previsto domani 8 febbraio alle ore 15 nella chiesa della Commenda (Madonna Pellegrina). Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi
