17

Redazione Avatar

di Redazione

04/05/2011

TITOLO
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa 04.05.2011 Scritto da UFFICIO STAMPA FIR EUROPEI FIRA - L'ITALIA VIENE SCONFITTA DALL'OLANDA PER 20-17 Nel terzo incontro del Campionato Europeo FIRA Femminile le azzurre vengono sconfitte dallâOlanda per 20-17. La partita Ã¨ stata condotta dallâOlanda soprattutto nel primo tempo grazie alla mischia e alle fasi statiche. La prima frazione di gioco si era chiusa sul 8-0 in favore delle olandesi che hanno realizzato un piazzato al 27â e una meta al 34â. Nella ripresa le azzurre hanno subito accorciato le distanze con una meta del centro della Benetton Treviso Manuela Furlan. trasformazione riuscita da parte di Michela Tondinelli. Ma una disattenzione difensiva permetteva allâOlanda di segnare al 8â una meta poi trasformata. Il piazzato del mediano Tondinelli al 18â portava tuttavia lâItalia sul 10-15. Al 28 la svolta. Azione ripetuta del pack azzurro finalizzato in meta dal pilone Lucia GAI. Michela Tondinelli portava lâItalia sul momentaneo 17-15. Ma lâOlanda non desisteva ed anzi provava a vincere la partita. La difesa azzurra teneva fino al 35 quando lâarbitro assegnava una dubbia marcatura alle olandesi. Il match si chiudeva sul 17- 20 per lâOlanda. In attesa di conoscere il risultato tra Russia â Inghilterra, lâItalia dovrebbe classificarsi come seconda del girone. In tal caso sabato dovrebbe affrontare la Francia nella finalina valevole per il 3 e 4 posto. Â  ITALIA â OLANDA   17-20 (P.T. 00-08)  Italia: Stefan; Tedeschi (41 Cioffi); Furlan; Zangirolami; Nicchi, Tondinelli; Barattin, Severin; Campanella (temporanea 50-60 Bettoni); Bado (28 Nespoli) (65 Zublena); Trevisan; Borgioli (41 Pettinelli); Gai; Peron; Cucchiella. Di Giandomenico E Porrino  Marcatori: 27 cp Olanda; 34 Mt Olanda; IIÂ° Tempo; 3 Mt Furlan tr Tondinelli; 8 Mt Olanda tr Olanda; 18 cp Tondinelli; 28 Mt Gai tr Tondinelli; 35 Mt Olanda.  Note: Cartellino giallo: al 50 per Gai. Â    Marco Cordelli Ufficio Stampa FIR Mob: +39 3389407398 E-mail: [email protected]
