20 Novembre: Italia vs Australia
di Redazione
21/07/2010
“Con la gara del 20 novembre allo Stadio Franchi, la città di Firenze entrerà a pieno titolo del mondo del grande rugby. Ospitare il Cariparma Test Match tra la nostra Nazionale e l’Australia, una delle formazioni di maggior rilievo sul palcoscenico internazionale, è per la città di Firenze motivo di enorme soddisfazione” ha detto oggi a Palazzo Vecchio il vice-sindaco ed assessore allo sport del capoluogo toscano, Dario Nardella, presentando ai media la “prima volta” degli Azzurri del rugby a Firenze. “Siamo sicuri – ha detto Nardella – che la città saprà rispondere con entusiasmo a questo grande avvenimento, che siamo riusciti a finalizzare grazie al solido rapporto con la FIR ed il Presidente Dondi. Crediamo che Firenze rappresenti in modo ideale il binomio tra sport e cultura e, per motivi tanto culturali quanto logistici, sia la sede ideale per ospitare un grande evento come la sfida ai Wallabies. Il Franchi è un impianto storico, di grande capienza, perfetto per una partita di rugby internazionale” “Il 20 novembre – ha concluso il vice-sindaco fiorentino – è una data importante per noi perché coincide con la data di nascita della nostra città: siamo sicuri che coinciderà con una tappa indimenticabile nella storia dello sport cittadino”. Il vice-presidente federale Avv. Nino Saccà, oggi presente all’incontro in rappresentanza del Presidente Giancarlo Dondi, dopo aver portato il saluto del massimo dirigente federale ha dichiarato: “Come toscano (Saccà è livornese ndr), sono onorato di poter presenziare al lancio del Cariparma Test Match di Firenze contro l’Australia. La FIR ha fortemente voluto un grande appuntamento internazionale in questa piazza così importante. Firenze è una città di respiro internazionale, per la Federazione è fondamentale continuare a proporre nei grandi centri del Paese gli incontri più prestigiosi della Nazionale per proseguire nel trend positivo di crescita del movimento. Sono sicuro – ha detto Saccà – che Firenze ci garantirà un grande spettacolo di pubblico. Penso – ha concluso il proprio intervento Saccà, commosso – che anche Mario Lodigiani, figura storica del rugby toscano e nazionale, sarebbe stato felice ed orgoglioso di vedere Firenze ospitare questa partita”. Il Presidente del Comitato Regionale Toscano della FIR, Riccardo Bonaccorsi, ha sottolineato “la grande opportunità per il rugby della nostra regione di contribuire all’organizzazione di un evento di altissimo profilo” mentre il tallonatore della Nazionale Italiana e degli Aironi Fabio Ongaro si è detto “entusiasta della scelta di Firenze per la partita con l’Australia. I Wallabies sono una delle migliori squadre al mondo, li ritroveremo anche a settembre 2011 nella prima partita della Coppa del Mondo, e poterli affrontare in uno stadio storico come il Franchi di Firenze potrà aiutarci a trovare ulteriori motivazioni. Quando giochiamo in casa, con il supporto del nostro pubblico, sappiamo essere un avversario scomodo per chiunque, lo abbiamo dimostrato anche l’anno passato a San Siro contro la Nuova Zelanda: gli australiani sono una grande formazione, ma con la spinta del pubblico di Firenze possiamo puntare ad una prestazione di alto livello”. La prevendita dei biglietti per il Cariparma Test Match Italia v Australia, così come per gli altri due impegni internazionali di novembre (Italia v Argentina il 13.11 a Verona/Italia v Isole Fiji il 27.11 a Modena) prenderà il via venerdì 30 luglio tramite i canali di vendita predisposti dal circuito LIS: - Punti Vendita LIS - : elenco disponibile su www.listicket.it - www.listicket.it: sito internet di Lottomatica Italia Servizi, pagamento con carta di credito - Call Center Lottomatica: 892.982. Pagamento con carta di credito. - Esclusivamente per i gruppi privati di minimo 13 [email protected], tel. 892.982 – Fax +39 06 51962400 - Ufficio Gruppi per Rugby Club: Esclusivamente per i gruppi di minimo 13 c/o Biglietteria centrale sede FIR, Stadio Olimpico, Curva Nord. Info su www.federugby.it area biglietti-ticketing.
Questi i prezzi dei biglietti per il Cariparma Test Match di Firenze: Italia v Australia – sabato 20 novembre 2010 Firenze, Stadio “Artemio Franchi” – ore 15.00 Tribuna Coperta (poltrona e poltroncina) Intero € 80,00 ridotto U14/O65 € 64,00 Tribuna Coperta Laterale Intero € 60,00 ridotto U14/O65 € 48,00 Tribuna Coperta Parterre Intero € 20,00 ridotto U14/O65 € 16,00 Tribuna Maratona Intero € 40,00 ridotto U14/O65 € 32,00 Tribuna Maratona Parterre Intero € 16,00 ridotto U14/O65 € 13,00 Curva Fiesole (nord) Intero € 30,00 ridotto U14/O65 € 24,00 Curva Fiesole Parterre Intero € 10,00 ridotto U14/O65 € 8,00 Curva Ferrovia (sud) Intero € 30,00 ridotto U14/O65 € 24,00 Curva Ferrovia Parterre Intero € 10,00 ridotto U14/O65 € 8,00 Curva Ospiti Intero € 30,00 ridotto U14/O65 € 24,00 Curva Ospiti Parterre Intero € 10,00 ridotto U14/O65 € 8,00
PROMOZIONE NAZIONALE UNICAMENTE PRESSO I PUNTI LIS: Sconto del 20% per chi acquista il biglietto per tutti e 3 gli incontri nello stesso momento. Sconto del 15% per chi acquista il biglietto per 2 dei 3 incontri nello stesso momento. Il biglietto deve avere OBBLIGATORIAMENTE lo stesso acquirente/titolare.
Redazione