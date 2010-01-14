Attenzione e concentrazione per il Rugby Banco di Brescia

Serie A – Girone 1 – XIII giornata – 17.01.10 Orved San Donà v Rugby Banco di Brescia arb. Meanti (Crema) Domenica prossima impegnativa trasferta veneta per il Rugby Banco di Brescia che sarà ospite del San Donà, arcigna compagine posizionata a metà classifica. I bianco azzurri di Via della Maggia si sono allenati con entusiasmo e impegno ed è con grande voglia di vincere che si approcciano al prossimo incontro, come afferma Alessandro Lanfredi, allenatore degli avanti: "I ragazzi stanno bene e si stanno impegnando davvero a fondo. Ognuno cerca di dare il massimo in allenamento per poter essere tra i convocati. Sans ed io consideriamo tutti possibili titolari e scegliamo la formazione settimana per settimana analizzando la forma e le prestazioni di tutti i giocatori anche in relazione alle esigenze tecniche. Siamo lavorando per creare 30 titolari, valutando attentamente la situazione in ogni allenamento ed è un grande incentivo per tutti i giocatori. La "competizione interna" alza il livello e crea stimoli. Il nostro gioco sta migliorando molto e, nonostante non siano ancora arrivati i risultati in campo, il morale è alto. C'è la voglia di giocare e soprattutto la voglia di vincere. Comportarsi bene con squadre quotate e raccogliere anche solo un punto è importante ma adesso vogliamo di più. Scenderemo in campo ogni domenica per vincere e non importa se in casa o fuori o chi sia l'avversario, siamo consapevoli di potercela giocare con qualsiasi squadra del campionato. Dobbiamo riuscire a fare il passo decisivo. Abbiamo perso partite alla nostra portata per episodi, per questo insisto molto sulla cura dei particolari in allenamento. Dobbiamo stare attenti ad ogni dettaglio per non avere sbavature che potrebbero costarci caro. A questo livello nessun errore viene perdonato, quindi è necessaria la massima concentrazione per non commetterne e per riuscire ad approfittare di quelli dell'avversario. Il livello delle squadre è omogeneo, lo dimostrano i risultati degli incontri senza grandi divari, perciò in campo è fondamentale sfruttare ogni occasione e non offrirne mai. Stiamo lavorando duramente per migliorare, è stato chiesto a tutti un maggiore impegno per gli allenamenti, almeno, quattro volte a settimana, con sacrificio, impegno e serietà, la risposta è stata molto positiva e stiamo vedendo i primi risultati e sono certo che presto ci saranno ulteriori evidenti progressi. Domenica sarà una partita ostica: il San Donà è molto buono in mischia ed ha un'eccellente organizzazione e ottime armi, come la spinta in touche; è una squadra quadrata ma noi non siamo da meno e sappiamo di potercela giocare. Ci crediamo e ce la metteremo tutta. Parole d'ordine: molta attenzione". Ecco l'elenco dei convocati da Sans e Lanfredi per la tredicesima giornata: n° 1 pilone s BERGAMINI - ANSELMI n° 2 tallonatore GATTA - CAIRO n° 3 pilone d PEVERONI - RIZZETTI MATTEI n° 4 II^ linea s PEDRAZZANI - PALEARI n° 5 II^ linea d POLA n° 6 III^ linea s GUSSAGO - DEL BONO - CERRI n° 7 III^ linea d GANDOLFI - XHANARI - GRUMELLI n° 8 III^ linea c CUELLO n° 9 med. mischia BOSIO - FREDDI n° 10 med. apertura CHIAPPINI n° 11 3/4 ala s QUARANTA - FEDERZONI n° 12 3/4 c GABBA n° 13 3/4 c SECCHI VILLA - MASGOUTIERE A n° 14 3/4 ala d CENERINI n° 15 estremo TAMBURRI - MASTROCOLA - SCARONI Luca Franceschini Rugby Banco di Brescia - Ufficio Stampa [email protected] cell. 3332134542 www.rugbybrescia.net