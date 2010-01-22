Rugby Banco di Brescia in campo per battere errori e sfortuna

Serie A – Girone 1 – XIV giornata – 24.01.10 – ore 14.30 Rugby Banco di Brescia v Giunti Firenze arb. Schilirò (Catania) Domenica il Rugby Banco di Brescia ospiterà il Giunti Firenze quinto in classifica, ma con una difesa non impossibile da superare. I bianco-azzurri, ancora orfani del capitano Prezioso, devono fare risultato, non possono più permettersi di perdere punti in casa e dopo la sconfitta della scorsa settimana, cercheranno la vittoria con ancor più risolutezza. Il coach Sans è positivo ed esprime grande fiducia nel suo gruppo: "Stiamo vivendo una situazione strana, il grande impegno dei giocatori non è premiato dai risultati. Anche il punteggio dell'ultima partita è stato troppo pesante, non ha rispecchiato le qualità in campo; è vero che, nonostante i miglioramenti nel gioco, facciamo ancora troppi errori e fatichiamo a cogliere le occasioni: spesso non riusciamo a finalizzare il gioco e cogliere le opportunità. Ma stiamo lavorando sodo, guardando avanti e sono convinto che ci sia la qualità giusta e la possibilità di vincere. Abbiamo la potenzialità per potercela giocare con tutti i nostri avversari. Dobbiamo continuare a crederci e lavorare per raggiungere i nostri obiettivi. I giocatori stanno allenandosi molto: 4 sessioni a settimana di almeno due ore con l'obiettivo di annullare i nostri difetti, eliminare gli errori e dimostrare in campo la qualità di gioco sviluppato in allenamento. La prima squadra del Rugby Banco di Brescia è un buon gruppo che merita rispetto e sostegno degli appassionati di rugby e dei sostenitori del Brescia che vorremmo numerosi sulle gradinate dell'Invernici per tifare i bianco-azzurri. Domenica saremo certamente ancor più determinati a combattere non solo gli avversari ma anche la sfortuna che ha contribuito ai mancati risultati. Il gruppo c'è, funziona e guarda avanti". Sulla stessa linea il team manager Giuseppe Lanzi: "la squadra sta bene, ha il carattere, i mezzi e le forze per tirarsi fuori da questa situazione che adesso ci sta davvero troppo stretta. Dovranno giocare ogni partita come se fosse l'ultima chanche, dovranno davvero scendere in campo come gladiatori. Non posso criticare i ragazzi: stanno dando tutto quello che hanno, durante gli allenamenti e in campo e sono certo che, come nella vita, l'impegno prima o poi sarà premiato. Abbiamo sviluppato un buon livello di gioco e sia tecnicamente che atleticamente non abbiamo niente di meno dei nostri avversari. Firenze è un equipe tosta e i risultati lo dimostrano ma sono una squadra molto fisica e normalmente reagiamo meglio con questo tipo di avversario. I ragazzi hanno una gran voglia di dimostrare che possono farcela ed una vittoria sarebbe il giusto innesco per cambiare il trend di questo campionato, certamente troppo avaro con il Rugby Banco di Brescia...e poi sarebbe il più bel regalo di compleanno che potrebbero farmi!" ( Giuseppe Lanzi compirà 40 anni proprio domenica 24). Questo l'elenco dei convocati da Jean Luc Sans e Alessandro Lanfredi in attesa dell'allenamento di rifinitura di venerdì sera: 15 ESTREMO:TAMBURRI Gabriel Esteban - SCARONI Nicolò 14 ¾ ALA D : CENERINI Luca 13 ¾ CENTRO: SECCHI VILLA Luigi 12 ¾ CENTRO: GABBA Michele 11 ¾ ALA S: PIETRASANTA Carlo - FEDERZONI Emanuele 10 MED. APERTURA: CHIAPPINI Pablo 9 MED. MISCHIA: BOSIO Carlo Alberto - MASTROCOLA Michele 8 III^ LINEA C: CUELLO Gaston Javier 7 III^ LINEA D: GANDOLFI Giovanni - CERRI Valentino 6 III^ LINEA S: GUSSAGO Ilario - MASGOUTIERE Alberto 5 II^ LINEA D: PALEARI Ezio 4 II^ LINEA S: PEDRAZZANI Nicola - DEL BONO Giulio 3 PILONE D: RIZZETTI MATTEI Renato - PEVERONI Davide 2 TALLONATORE: CAIRO Antoni - GATTA Nicola 1 PILONE S:BERGAMINI Andrea - ANSELMI Fabio Tutte le domeniche si può seguire il Rugby Banco di Brescia in diretta radiofonica sulle frequenze di Radio Voce con collegamenti in diretta nella trasmissione "Diretta Sport" condotta da Mario Ricci. Per frequenze e streaming www.radiovoce.it ******************************************************* Luca Franceschini Rugby Banco di Brescia - Ufficio Stampa [email protected] cell. 3332134542 www.rugbybrescia.net ********************************************************