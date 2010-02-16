Loading...

26 febbraio: gli azzurrini di Capoterra

Redazione Avatar

di Redazione

16/02/2010

Andrea Cavinato, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Under 20, ha convocato ventiquattro giocatori per la partita contro la Scozia, terza giornata dell’RBS 6 Nazioni di categoria, che si disputerà venerdì 26 febbraio allo Stadio Santa Rosa di Capoterra (Cagliari) alle ore 15.00 (diretta RaiSportPiù/www.raisport.rai.it). La Nazionale Under 20 si radunerà a Roma, presso il Regent Hotel, nel pomeriggio di venerdì 19 febbraio e si trasferirà lunedì 22 a Capoterra. Rispetto all’incontro con l’Inghilterra gli Azzurrini perdono il terza linea e vice-capitano Gabriele Cicchinelli, che ha riportato la rottura del legamento collaterale del ginocchio destro, mentre rimane ancora fermo ai box in trequarti del Petrarca Padova Alberto Benettin. Rientra nel gruppo l’ala del Plusvalore Gran Parma Giovambattista Venditti, mentre l’ala del Petrarca Padova Costantino Ricciardi e il pilone della Benetton Treviso Ornel Gega conquistano la prima convocazione per il 6 Nazioni dopo aver saltato per infortunio le prime due giornate. “Quella con la Scozia è una partita di grande importanza – ha detto il tecnico Cavinato – contro una squadra che ha dimostrato pareggiando contro la Francia e nella partita di Cardiff contro il Galles di essere altamente competitiva. Ho iniziato da poco ad analizzarla – ha aggiunto Cavinato – e posso dire che gioca un rugby molto simile a quello della loro prima squadra, basato sulla velocità e sul movimento”. Questi i ventiquattro convocati dell’Italia U20: Edoardo GORI* (Consiag I Cavalieri Prato) - mediano di mischia - Capitano Giovanni ALBERGHINI* (Plusvalore Gran Parma) - mediano d’apertura Marco BARBINI* (Petrarca Padova) – terza linea Nicola BELARDO* (Partenope Napoli) - terza linea Tommaso BENVENUTI* (Benetton Treviso) - estremo Vittorio CALLORI DI VIGNALE* (Primavera Rugby) - mediano di mischia Filippo CAZZOLA* (Livorno Rugby) – seconda linea Alberto CHILLON* (Petrarca Padova) - mediano di mischia Nicola CORBANESE (Benetton Treviso) - pilone Antonio DENTI* (MPS Viadana) - pilone Carlo FAZZARI* (Plusvalore Gran Parma) - pilone Filippo FERRARINI* (Vibu Noceto) - terza linea Ornel GEGA (Benetton Treviso) - pilone Tommaso IANNONE* (Banca Monte Parma) - mediano d’apertura Piermaria LESO* (Petrarca Padova) - pilone Andrea MANICI*  (Plusvalore Gran Parma) - tallonatore Michele MORTALI* (Plusvalore Gran Parma) – centro Costantino RICCIARDI (Petrarca Padova) - ala Sebastian RODWELL* (Giunti Firenze 1931) - centro Lorenzo SANTELLI* (Plusvalore Gran Parma) - seconda linea Stefano SCANFERLA (Cammi Calvisano) – terza linea Enrico TARGA (Petrarca Padova) - seconda linea Ruggero TREVISAN* (Orved San Donà) – estremo Giovambattista VENDITTI (Plusvalore Gran Parma)* - ala è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato” non considerati per infortunio: Alberto BENETTIN (Petrarca Padova)*, Gabriele CICCHINELLI (Futura Park Rugby Roma)*

@Andrea Cimbrico | FIR

