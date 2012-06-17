34-17 A CAPE TOWN
MONDIALE U20, ANCHE LA SCOZIA PIEGA GLI AZZURRINI: 34-17 A CAPE TOWN VENERDI' CONTRO FIJI LA SFIDA PER EVITARE LA RETROCESSIONE NEL JWRT Cape Town (Sudafrica) – Per il secondo anno consecutivo l'Italia U20 dovrà conquistarsi all'ultima partita disponibile la permanenza nell'elite del rugby internazionale giovanile. Oggi infatti, nella semifinale della parte bassa del tabellone del Mondiale di categoria di Cape Town, gli Azzurrini di Craig Green si sono arresi per 34-17 alla Scozia e venerdì prossimo, sempre sul campo Western Cape University, dovranno obbligatoriamente vincere contro Samoa – battuta oggi dalle Fiji – per non vedersi retrocedere per il 2013 nel Junior World Rugby Trophy. Una buona prestazione del pack guidato da capitan Maistri ed alcune buone intuizioni dei trequarti – l'intercetto di Morsellino che ha lanciato in meta Bisegni, la meta di Odiete a gara ormai compromessa – non sono bastati ad evitare alla squadra di Green la nona sconfitta consecutiva della stagione. Venerdì, contro Fiji, l'ultima possibilità per evitare il ritorno nel JWRT dopo due stagioni dopo che già l'anno passato l'Italia U20 aveva conquistato all'ultimo turno la salvezza battendo Tonga al "Battaglini" di Rovigo. Questo il tabellino del match: Cape Town, Western Cape University – domenica 17 giugno Junior World Championship – semifinali 9°/12° posto Scozia v Italia 34-17 (p.t. 19-10) Marcatori: p.t. 3' drop Apperley (0-3); 14' m. Eadie tr. Leonard (7-3); 19' m. Farnadale (12-3); 26' m. Bisegni tr. Apperley (12-10); 32' m. Russell tr. Leonard (19-10); s.t. 5' m. Eadie (24-10); 11' cp. Leonard (27-10); 14' m. Odiete tr. Apperley (27-17); 20' m. Farndale tr. Farndale (37-10) Scozia: Hidalgo-Clyne; Farndale, Bennett, Russell, Steven; Leonard (cap), McConnell; Eadie (38' st. Torrance), Bordill, Reid (31' st. Nagle); Redmayne, Graham (24' st. Smith); Allan, Scott (17' pt. Turner), Hislop all. Wright Italia: Odiete (22' st. Benvenuti G.); Morsellino (1' st. Padovani), Bisegni, Bettin, Tartaglia; Apperley, Calabrese (12'-33 st., 38' st. Violi); Conforti (38' st. Calabrese), Salvetti, Zanini (9' st. Marazzi); Mammana (1' st. Zdrilich), Ferro; Ceccarelli (32' pt. Scarsini, 25' st. Conti ), Maistri (cap), Drissi-Panico (10' st. Ceccarelli) all. Green arb. Pastrana (Argentina)
