Domenica 17 aprile: Trofeo Enjoy e Rugby Banco di Brescia vs San Gregorio

Domenica 17 aprile, giornata piena allo Stadio Aldo Invernici. Si comincia alle ore 10.00 con il I^ Trofeo Enjoy, organizzato in collaborazione con UBI Banco di Brescia: 650 giovani rugbisti (Under 8, 10, 12 e alcuni piccoli Under 6) di 10 società lombardo-venete giocheranno sui campi di Via della Maggia (da questo link è possibile scaricare la presentazione del Trofeo Enjoy). Premiazione alle ore 14.30 Alle ore 16.00 scenderanno in campo i giocatori della Serie A per la XX^ Giornata del Campionato Nazionale: RUGBY BANCO DI BRESCIA VS SAN GREGORIO CATANIA RUGBY arbitro Falzone (Padova) La sfida con il San Gregorio Catania è ardua ma i bianco-azzurri ci credono, come dichiara il 3/4 Alberto Masgoutiere: " Il San Gregorio è forte, davvero un buon team e la classifica lo dimostra (2° in classifica con 72 punti, 15 vittorie e 4 sconfitte ndr). In settimana ci siamo allenati bene, come sempre con entusiasmo. Domenica vogliamo esprimere qualità. Sans vuole da noi un gioco intelligente, rigoroso ma non troppo impostato e rigido, dovremo essere attenti e saperci adattare alla situazione in campo. Le ultime due partite sono state buone prestazioni, siamo riusciti ad esprimerci e questo è uno stimolo in più per fare un buon incontro e portare a casa più punti possibili, anche per chiudere subito la pratica salvezza. Personalmente non ho mai digerito l'incontro dell'andata. Ci hanno dato 40 punti, sono stati bravi, certo migliori di noi, ma il divario di punti non rispecchia l'andamento della gara e soprattutto il gioco del Banco che non è stato poi così male. Credo che la pensino così tutti i ragazzi e che si voglia dimostrare che possiamo fare di più. Mancano pochi incontri alla fine del campionato e vorremmo chiudere al meglio possibile, ci piacerebbe fare qualche bella sorpresa al pubblico che ci segue con passione, anche in un anno difficile come questo, e toglierci qualche soddisfazione, come premio per il grande impegno che mettiamo da tutta la stagione. Domenica dovremo giocare al massimo delle nostre possibilità, mettercela tutta...anche di più!" In attesa dell'incontro di domenica arriva una bella notizia per il Rugby Banco di Brescia: Alberto Bonifazi, classe 1991 è stato convocato in Nazionale Under 20 per un ritiro di preparazione in vista del IRB Junior World Championship - Italy 2011 di giugno. In attesa dell'allenamento di rifinitura di questa sere ecco i convocati da Sans e Lanfredi: Piloni: Bergamini Castiglia Damasco Cherubini Tallonatori: Cairo Anselmi Volpari Seconde linee: Pedrazzani Cuello Paleari Flanker/n°8: Romano Scotuzzi Cerri Mastrocola Mediani di Mischia: Bosio Mediani d'apertura/estremi: Prezioso (Cap) Quaranta Ruffolo Bonifazi Centri/ali: Gabba Varella Fedrzioni Secchi Villa Masgoutiere Come ogni domenica potrete seguire la partita del Rugby Banco di Brescia sulle frequenze di Radio Voce (fm 88.3 - 88.5 o in streaming dal sito radiovoce.it), con aggiornamenti live nella trasmissione Diretta Sport condotta da Mario Ricci