6)

di Redazione 16/10/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Rovigo, Stadio "Mario Battaglini" - domenica 16 ottobre 2011 Campionato Nazionale di Eccellenza 2011-2012 2° giornata FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA v MARCHIOL MOGLIANO 9 - 9 (6-6) primo tempo Partenza a razzo del Mogliano che tiene il pallino del gioco creando i presupposti per due calci piazzati, il primo realizzato da Cornwell al 6' ed il secondo sbagliato, dallo stesso giocatore, all'11'. Seguono 10' di gioco a centrocampo che fruttano alla Femi-CZ VEA Rugby Rovigo Delta tre calci che non vanno a frutto. Al 27' una punizione viene giocata dal Rovigo in touche sui 5 metri: palla persa. Al 29' Duca mette dentro il primo piazzato per il 3-3. Risponde il Mogliano con una reazione che sposta il pallone da una parte all'altra del campo e che viene fermata per un fallo di Barry su Fuser. Cronwell trasforma (3-6). Il Rovigo si porta nella metà campo del Mogliano. Diversi falli della squadra di Casellato portano all'ammonizione di Meggetto e ad un piazzato trasformato da Duca (6-6). secondo tempo Al 44' fallo di Barry che Cornwell sbaglia da facile posizione così come al 50'. Stessa sorte per Duca al 52'. Rovigo in vantaggio al 61' con un piazzato di Duca. Pareggia al 72' il Mogliano con Cornwell. La partita si trascina per tutto il secondo tempo con il Mogliano che ci mette tanto impegno, ma che crea, soprattutto, tanta confusione e con il Rovigo che gli va dietro senza riuscire a mettere ordine nel suo gioco. Premiato Montauriol come man of the match per la prova in touche e per l'impegno messo nel tentativo di svegliare la squadra. Marcatori: p.t. 6' Cornwell (MM) c.p. (0-3); 29' Duca (RO) c.p. (3-3); 33' Cornwell (MM) c.p. (3-6); 40' Duca (RO) c.p. (6-6) s.t. 61' Duca (RO) c.p. (6-9); 72' Cornwell (MM) c.p. (9-9) Femi-CZ VEA Rugby Rovigo Delta: Basson; Pavan, Pace, Van Niekerk, Bacchetti; Duca (63' Bustos), Zanirato Mi. (74' Wilson); Barry, Cristiano, Persico (63' De Marchi); Montauriol (76' Barion), Tumiati; Lombardi, Mahoney (cap.) (74' Giazzon), Marsh (46' Ravalle). n.e. Pedrazzi e Boccalon. all. Roux Marchiol Mogliano: Onori; Perziano, Ceccato E., Patrizio, Sartoretto (19' Candiago V.); Cornwell, Lucchese (46' Endrizzi); Eyre, Candiago E., Swanepoel (46' Orlando); Burman (cap.), Fuser (33' Maso); Pesce (46' Corbanese), Gianesini (46' Ceneda), Meggetto (Ceccato A.). n.e. Simion all. Casellato arb. Mitrea di Udine. g.d.l. Rizzo (Padova) e Valbusa (Treviso) Quarto Uomo: Mariotti (Ferrara) Cartellini: gialli 38' Meggetto (MM) Man of the match: Jean-François Montauriol (Femi-CZ VEA Rugby Rovigo Delta) (Calciatori: Duca D. (Femi-CZ VEA Rovigo Delta) c.p. 3/6; Basson (Femi-CZ VEA Rovigo Delta) c.p. 0/2; Cornwell (Marchiol Mogliano) 3/6. Note: giornata soleggiata, temperatura 18°, campo in ottime condizioni. 1.200 spettatori (quota abbonati 300). Punti conquistati in classifica: Femi-CZ VEA Rovigo Delta 2; Marchiol Mogliano 2

Condividi Facebook Twitter Whatsapp