6 nazioni: campagna abbonamenti
di Redazione
22/07/2010
La Federazione Italiana Rugby informa che domani, venerdì 23 luglio, sarò possibile acquistare a partire dalle ore 10.00, gli abbonamenti per le gare interne della Nazionale nell’RBS 6 Nazioni 2011.
Il calendario 2011 del Torneo vedrà gli Azzurri scendere in campo allo Stadio Flaminio di Roma sabato 5 febbraio contro l’Irlanda nella prima giornata del Torneo, sabato 26 febbraio contro il Galles nel terzo turno e due settimane più tardi, sabato 12 marzo, nella quarta giornata contro la Francia vincitrice dell’edizione 2010. Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti, sino alla mezzanotte di lunedì 4 ottobre, tramite i vari canali messi a disposizione del distributore autorizzato Lottomatica Italia Servizi: - Punti Vendita LIS - : elenco disponibile su www.listicket.it. - www.listicket.it: sito internet di Lottomatica Italia Servizi, pagamento con carta di credito . - Call Center Lottomatica: 892.982. Pagamento con carta di credito. - Esclusivamente per i gruppi privati di minimo 13 [email protected], tel. 892.982 – Fax +39 06 51962400 - Ufficio Gruppi per Rugby Club: Esclusivamente per i gruppi di minimo 13 c/o Biglietteria centrale sede FIR, Stadio Olimpico, Curva Nord. I biglietti singoli per le tre gare interne della Nazionale verranno messi in vendita a partire dalle ore 10.00 di martedì 5 ottobre, a conclusione della campagna abbonamenti. Questi i prezzi degli abbonamenti e dei biglietti singoli per l’RBS 6 Nazioni 2011: ABBONAMENTI Tribuna Coperta Centrale - 264 euro Tribuna Coperta Centrale ridotto Under 14/ Over 65 – 211 euro Tribuna Coperta Laterale – 237 euro Tribuna Coperta Laterale - ridotto Under 14/ Over 65 - 190 euro Parterre Tribuna Coperta – 237 euro Parterre Tribuna Coperta ridotto under 14/ Over 65 - 190 euro Tribuna Scoperta Centrale - 168 euro Tribuna Scoperta Centrale ridotto Under 14/ Over 65 – 134 euro Tribuna Scoperta Laterale – 132 euro Tribuna Scoperta Laterale ridotto Under 14/ Over 65 – 105 euro Tribuna Scoperta Nuova* – 132 euro Tribuna Scoperta Nuova ridotto Under 14/ Over 65* – 105 euro Curva Nord/Sud - 84 euro Curva Nord/Sud ridotto Under 14/ Over 65 - 67 euro Curva Nord/Sud Nuova* – 84 euro Curva Nord/Sud Nuova* - ridotto Under 14/ Over 65 - 67 euro
BIGLIETTI SINGOLI Tribuna Coperta Centrale – 110 euro Tribuna Coperta Centrale ridotto Under 14/ Over 65 – 88 euro Tribuna Coperta Laterale – 99 euro Tribuna Coperta Laterale ridotto Under 14/ Over 65 – 80 euro Parterre Tribuna Coperta – 99 euro Parterre Tribuna Coperta ridotto Under 14/ Over 65 – 80 euro Tribuna Scoperta Centrale – 70 euro Tribuna Scoperta Centrale ridotto Under 14/ Over 65 – 56 euro Tribuna Scoperta Laterale – 55 euro Tribuna Scoperta Laterale ridotto Under 14/ Over 65 – 44 euro Tribuna Scoperta Nuova* – 55 euro Tribuna Scoperta Nuova ridotto Under 14/ Over 65* – 44 euro Curva Nord/Sud - 35 euro Curva Nord/Sud ridotto Under 14/ Over 65 - 28 euro Curva Nord/Sud Nuova* – 35 euro Curva Nord/Sud Nuova* - ridotto Under 14/ Over 65 – 28 euro *settore in vendita successivamente al 5 ottobre Tutte le informazioni sul servizio biglietteria dell’RBS 6 Nazioni 2011 sono disponibili nell’area biglietti-ticketing di www.federugby.it o sul sito www.listicket.it
