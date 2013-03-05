[6 NAZIONI FEMMINILE] ANNUNCIATA LA FORMAZIONE DELLA NAZIONALE FEMMINILE INGLESE CHE AFFRONTERA' L'ITALIA
di Redazione
05/03/2013
inviato da Simone Martelucci - Ufficio Stampa FIR - Stagista
ANNUNCIATA LA FORMAZIONE DELLA NAZIONALE FEMMINILE INGLESE CHE AFFRONTERA' L'ITALIA
Il CT della nazionale femminile Inglese, Gary Street, ha annunciato la formazione che affronterà la nazionale Italiana all'Esher RFC sabato 9 alle
ore 13:00 locali, per l'incontro valevole per la penultima giornata del Sei Nazioni.
La formazione vede sette cambi e due spostamenti di ruolo rispetto al XV che ha perso 20-30 contro la Francia a Twickenaham.
Street cambia tutta la prima linea con Roz Crowley, Victoria Fleetwood e Laura Keates titolari, mentre in seconda linea torna Emily Braund, che farà
reparto insieme a Jo McGilchrist, spostata dalla terza linea. Infine per il pacchetto di mischia il capitano Sarah Hunter indosserà la maglia numero
sei per fare posto alla Harriet Millar-Mills a terza centro.
Due soli i cambi nella linea dei trequarti con Lydia Thompson schierata all'ala e Georgina Gulliver a mediano di mischia. In panchina c'è il ritorno
del pilone Kate Newton, inoltre potrebbe debuttare al suo primo Sei Nazioni Fiona Davidson.
A seguito delle due sconfitte contro l'Irlanda e la Francia, la nazionale della rosa non può ambire al titolo difeso per sette anni consecutivi, ma
per l'allenatore Street "le giocatrici sono ansiose di affrontare al meglio le due partite rimanenti, senza sottovalutare le avversarie, come l'Italia
che ha battuto la Francia".
Inghilterra:
15 Lauren Cattell (Saracens)
14 Lydia Thompson (Worcester)
13 Abigail Chamberlain (Richmond)
12 Amber Reed (Bristol)
11 Sally Tuson (Bristol)
10 Ceri Large (Worcester)
9 Georgina Gulliver (Lichfield) (VC)
1 Roz Crowley (Lichfield)
2 Victoria Fleetwood (Lichfield)
3 Laura Keates (Worcester)
4 Joanna McGilchrist (Wasps)
5 Emily Braund (Lichfield)
6 Sarah Hunter (C) (Lichfield)
7 Hannah Gallagher (Saracens)
8 Harriet Millar-Mills (Lichfield)
Panchina:
16 Emma Croker (Richmond)
17 Kate Newton (Bristol)
18 Sophie Hemming (Bristol)
19 Rowena Burnfield (Richmond)
20 Rebecca Essex (Richmond)
21 Fiona Davidson (Richmond)
22 La Toya Mason (Wasps)
23 Emily Scott (Thurrock)
Redazione