Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

6 NAZIONI FEMMINILE: ITALDONNE DA DOMANI A ROVIGO

Redazione Avatar

di Redazione

02/02/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Comincia domani a Rovigo il raduno della Nazionale Italiana di Rugby Femminile in vista del primo incontro dell’RBS Sei Nazioni 2011 che si disputerà contro l’Irlanda, domenica 6 febbraio, allo stadio “Mario Battaglini” (kick-off ore 14.30). Ventitre le atlete convocate dal Commissario Tecnico Andrea Di Giandomenico e dall’assistant coach Daniele Porrino. Le azzurre, che si preparano ad affrontare la quinta edizione del prestigioso torneo, raggiungeranno il capoluogo polesano domani mattina, mentre nel pomeriggio sosterranno il primo allenamento allo stadio di Villadose. Venerdì 4 febbraio l’Italdonne affronterà la seduta mattutina allo stadio “Battaglini” di Rovigo, durante il pomeriggio si preparerà invece presso gli impianti sportivi di Frassinelle. In serata le ragazze completeranno l’allenamento in piscina. Captain’s run in mattinata sabato 5 febbraio allo stadio “Battaglini”. Alle ore 12.00 la Nazionale Italiana di Rugby Femminile sarà ricevuta al Palazzo della Provincia di Rovigo per ricevere i saluti dalle autorità cittadine. “Finalmente arriviamo a Rovigo dopo mesi di preparazione, noi sul campo, il comitato organizzatore dietro le quinte – annuncia Maria Cristina Tonna, team manager della Nazionale Femminile  – E’ arrivato il momento di andare in scena. Il Comitato “Le Rose Rovigo Rugby” ha organizzato tutto nei minimi dettagli, possiamo ripagare solo in un modo e lo vedrete domenica sul campo”. Domenica  6 febbraio fischio d’inizio alle 14.30. Dirige l’incontro l’arbitro canadese Joyce Henry. Giudici di linea Barbara Guastini (Prato) e Federica Guerzoni (Ferrara). Quarto e quinto uomo Stefano Rebuschi di Rovigo e Giovanni Maratini di Este. Assessor Giannino Cappellozza di Rovigo, Commissioner Rossano Faccioli di Rovigo. Di seguito l’elenco delle 23 azzurre: Giovanna Bado (Benetton Treviso) Sara Barattin (Rugby Casale) Martina Barbini (Sitam Riviera del Brenta) Giuliana Campanella (Red&Blu Rugby) Chiara Castellarin (Rugby Colorno) Maria Grazia Cioffi (Rugby Benevento) Elisa  Cucchiella (Red&Blu Rugby) Michela Este (Benetton Treviso) Manuela Furlan (Benetton Treviso) Lucia Gai Mustang (Rugby Pesaro) Silvia Gaudino (Rugby Monza 1949) Silvia  Peron (Sitam Riviera del Brenta) Sara Pettinelli (CUS Roma) Silvia  Pizzati Sitam (Riviera del Brenta) Elisa  Rochas (Rugby Monza 1949) Veronica Schiavon (Sitam Riviera del Brenta) Flavia Severin (Benetton Treviso) Michela Tondinelli (Benetton Treviso) Eleonora Vaghi (Sitam Riviera del Brenta) Diletta Veronese (Valsugana R. Padova) Paola Zangirolami (Valsugana R. Padova) - CAPITANO Sara  Zanon (Benetton Treviso) Cecilia Zublena (Rugby Sassenage Isere)
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Intervista ad Umberto Casellato che smorza i toni delle polemiche.

Articolo Successivo

ITALIA U20, SCELTA LA FORMAZIONE PER L’ESORDIO CON L’IRLANDA

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

PERONI TOP10, VALORUGBY EMILIA v SITAV LYONS SOSPESA PER NEBBIA

PERONI TOP10, VALORUGBY EMILIA v SITAV LYONS SOSPESA PER NEBBIA

29/01/2022

PROMOZIONE

PROMOZIONE

05/06/2013

ANCHE BRUNEL E CHECCHINATO A RECCO PER LA PARTITA DELLA NAZIONALE U17!

ANCHE BRUNEL E CHECCHINATO A RECCO PER LA PARTITA DELLA NAZIONALE U17!

14/02/2012