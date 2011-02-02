Home Federazione Italiana Rugby 6 NAZIONI FEMMINILE: ITALDONNE DA DOMANI A ROVIGO

di Redazione 02/02/2011

Comincia domani a Rovigo il raduno della Nazionale Italiana di Rugby Femminile in vista del primo incontro dell’RBS Sei Nazioni 2011 che si disputerà contro l’Irlanda, domenica 6 febbraio, allo stadio “Mario Battaglini” (kick-off ore 14.30). Ventitre le atlete convocate dal Commissario Tecnico Andrea Di Giandomenico e dall’assistant coach Daniele Porrino. Le azzurre, che si preparano ad affrontare la quinta edizione del prestigioso torneo, raggiungeranno il capoluogo polesano domani mattina, mentre nel pomeriggio sosterranno il primo allenamento allo stadio di Villadose. Venerdì 4 febbraio l’Italdonne affronterà la seduta mattutina allo stadio “Battaglini” di Rovigo, durante il pomeriggio si preparerà invece presso gli impianti sportivi di Frassinelle. In serata le ragazze completeranno l’allenamento in piscina. Captain’s run in mattinata sabato 5 febbraio allo stadio “Battaglini”. Alle ore 12.00 la Nazionale Italiana di Rugby Femminile sarà ricevuta al Palazzo della Provincia di Rovigo per ricevere i saluti dalle autorità cittadine. “Finalmente arriviamo a Rovigo dopo mesi di preparazione, noi sul campo, il comitato organizzatore dietro le quinte – annuncia Maria Cristina Tonna, team manager della Nazionale Femminile – E’ arrivato il momento di andare in scena. Il Comitato “Le Rose Rovigo Rugby” ha organizzato tutto nei minimi dettagli, possiamo ripagare solo in un modo e lo vedrete domenica sul campo”. Domenica 6 febbraio fischio d’inizio alle 14.30. Dirige l’incontro l’arbitro canadese Joyce Henry. Giudici di linea Barbara Guastini (Prato) e Federica Guerzoni (Ferrara). Quarto e quinto uomo Stefano Rebuschi di Rovigo e Giovanni Maratini di Este. Assessor Giannino Cappellozza di Rovigo, Commissioner Rossano Faccioli di Rovigo. Di seguito l’elenco delle 23 azzurre: Giovanna Bado (Benetton Treviso) Sara Barattin (Rugby Casale) Martina Barbini (Sitam Riviera del Brenta) Giuliana Campanella (Red&Blu Rugby) Chiara Castellarin (Rugby Colorno) Maria Grazia Cioffi (Rugby Benevento) Elisa Cucchiella (Red&Blu Rugby) Michela Este (Benetton Treviso) Manuela Furlan (Benetton Treviso) Lucia Gai Mustang (Rugby Pesaro) Silvia Gaudino (Rugby Monza 1949) Silvia Peron (Sitam Riviera del Brenta) Sara Pettinelli (CUS Roma) Silvia Pizzati Sitam (Riviera del Brenta) Elisa Rochas (Rugby Monza 1949) Veronica Schiavon (Sitam Riviera del Brenta) Flavia Severin (Benetton Treviso) Michela Tondinelli (Benetton Treviso) Eleonora Vaghi (Sitam Riviera del Brenta) Diletta Veronese (Valsugana R. Padova) Paola Zangirolami (Valsugana R. Padova) - CAPITANO Sara Zanon (Benetton Treviso) Cecilia Zublena (Rugby Sassenage Isere)

