[6 NAZIONI FEMMINILE] LA NAZIONALE INGLESE E' PRONTA A SFIDARE L'ITALIA
di Redazione
07/03/2013
www.federugby.it ( http://www.federugby.it/index.php )
Nazionali Azzurre ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=18&Itemid=423 )
Campionati ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=125&Itemid=710 )
Sala Stampa ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=23&Itemid=434 )
inviato da Simone Martelucci - Ufficio Stampa FIR - Stagista
LA NAZIONALE FEMMINILE INGLESE E' PRONTA A SFIDARE L'ITALIA
Il capitano dell'Inghilterra Sarah Hunter crede in una grande prestazione della squadra contro l'Italia in programma questo sabato alle ore 13:00
locali all'Esher RFC.
La Hunter ammette che la giovane squadra della Rosa non ha ancora dimostrato il suo solito gioco che ha guidato la squadra ai successi degli anni
passati, infatti con la sconfitta contro l'Irlanda e la Francia, l'Inghilterra non può più difendere il titolo vinto per sette anni consecutivi.
"Teniamo conto di alcuni aspetti positivi dalla sconfitta contro la Francia ed inoltre c'è stato un aumento della nostra prestazione contro
l'Irlanda" ha ribadito la Hunter, la cui squadra sta cercando la seconda vittoria stagionale. "Quello che ora dobbiamo fare è concentrarsi su questi
aspetti positivi ed imparare dai nostri errori, in modo tale da fare un'ottima prestazione per sabato".
L'Inghilterra attualmente si trova al quarto posto sotto l'Italia, che ha vinto conto la Scozia e la Francia, mentre ha perso di un solo punto contro
il Galles. Per questo la Hunter aggiunge che "giocare contro l'Italia sarà molto dura e non possiamo sottostimarla, per questo dovremmo giocare al
meglio per vincere".
Inghilterra:
15 Lauren Cattell (Saracens)
14 Lydia Thompson (Worcester)
13 Abigail Chamberlain (Richmond)
12 Amber Reed (Bristol)
11 Sally Tuson (Bristol)
10 Ceri Large (Worcester)
9 Georgina Gulliver (VC) (Lichfield)
1 Roz Crowley (Lichfield)
2 Victoria Fleetwood (Lichfield)
3 Laura Keates (Worcester)
4 Joanna McGilchrist (Wasps)
5 Emily Braund (Lichfield)
6 Sarah Hunter (C) (Lichfield)
7 Hannah Gallagher (Saracens)
8 Harriet Millar-Mills (Lichfield)
Panchina:
16 Emma Croker (Richmond)
17 Kate Newton (Bristol)
18 Sophie Hemming (Bristol)
19 Rowena Burnfield (Richmond)
20 Rebecca Essex (Richmond)
21 Fiona Davidson (Richmond)
22 La Toya Mason (Wasps)
23 Emily Scott (Thurrock)
Simone Martellucci
Ufficio Stampa FIR - Stagista
Tel: +390645213157
Mob. +393298879696
Fax: +39 0645213187
email: [email protected] ( mailto:[email protected] )
Nazionali Azzurre ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=18&Itemid=423 )
Campionati ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=125&Itemid=710 )
Sala Stampa ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=23&Itemid=434 )
inviato da Simone Martelucci - Ufficio Stampa FIR - Stagista
LA NAZIONALE FEMMINILE INGLESE E' PRONTA A SFIDARE L'ITALIA
Il capitano dell'Inghilterra Sarah Hunter crede in una grande prestazione della squadra contro l'Italia in programma questo sabato alle ore 13:00
locali all'Esher RFC.
La Hunter ammette che la giovane squadra della Rosa non ha ancora dimostrato il suo solito gioco che ha guidato la squadra ai successi degli anni
passati, infatti con la sconfitta contro l'Irlanda e la Francia, l'Inghilterra non può più difendere il titolo vinto per sette anni consecutivi.
"Teniamo conto di alcuni aspetti positivi dalla sconfitta contro la Francia ed inoltre c'è stato un aumento della nostra prestazione contro
l'Irlanda" ha ribadito la Hunter, la cui squadra sta cercando la seconda vittoria stagionale. "Quello che ora dobbiamo fare è concentrarsi su questi
aspetti positivi ed imparare dai nostri errori, in modo tale da fare un'ottima prestazione per sabato".
L'Inghilterra attualmente si trova al quarto posto sotto l'Italia, che ha vinto conto la Scozia e la Francia, mentre ha perso di un solo punto contro
il Galles. Per questo la Hunter aggiunge che "giocare contro l'Italia sarà molto dura e non possiamo sottostimarla, per questo dovremmo giocare al
meglio per vincere".
Inghilterra:
15 Lauren Cattell (Saracens)
14 Lydia Thompson (Worcester)
13 Abigail Chamberlain (Richmond)
12 Amber Reed (Bristol)
11 Sally Tuson (Bristol)
10 Ceri Large (Worcester)
9 Georgina Gulliver (VC) (Lichfield)
1 Roz Crowley (Lichfield)
2 Victoria Fleetwood (Lichfield)
3 Laura Keates (Worcester)
4 Joanna McGilchrist (Wasps)
5 Emily Braund (Lichfield)
6 Sarah Hunter (C) (Lichfield)
7 Hannah Gallagher (Saracens)
8 Harriet Millar-Mills (Lichfield)
Panchina:
16 Emma Croker (Richmond)
17 Kate Newton (Bristol)
18 Sophie Hemming (Bristol)
19 Rowena Burnfield (Richmond)
20 Rebecca Essex (Richmond)
21 Fiona Davidson (Richmond)
22 La Toya Mason (Wasps)
23 Emily Scott (Thurrock)
Simone Martellucci
Ufficio Stampa FIR - Stagista
Tel: +390645213157
Mob. +393298879696
Fax: +39 0645213187
email: [email protected] ( mailto:[email protected] )
Articolo Precedente
[6 NAZIONI FEMMINILE] LA NAZIONALE INGLESE E' PRONTA A SFIDARE L'ITALIA
Articolo Successivo
[6 NAZIONI FEMMINILE] LA NAZIONALE INGLESE E' PRONTA A SFIDARE L'ITALIA
Redazione