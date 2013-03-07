[6 NAZIONI FEMMINILE] LE AZZURRE SI GIOCANO LA QUALIFICAZIONE ALLA COPPA DEL MONDO 2014
di Redazione
07/03/2013
inviato da Simone Martelucci - Ufficio Stampa FIR - Stagista
LA NAZIONALE FEMMINILE SI GIOCA LA QUALIFICAZIONE AUTOMATICA ALLA COPPA DEL MONDO 2014
A due turni dalla fine del Sei Nazioni Femminile, L'Italia è in corsa per un posto alla Coppa del Mondo 2014.
L'Italia è in lizza con il Galles per il rimanente posto che le permetterebbe di accedere automaticamente alla WRWC 2014, con le Azzurre in vantaggio
di due punti di differenza sulle gallesi pur avendo vinto entrambe lo stesso numero di match.
Secondo il formato concordato, l'Inghilterra, la Francia e l'Irlanda (quest'ultima che comanda imbattuta con tre vittorie l'edizione del 2013) sono
qualificate automaticamente, essendo i migliori tre team delle edizioni 2012 e 2013 del Sei Nazioni.
Decisive saranno le ultime due partite dell'edizione 2013, con l'Italia che dovrà affrontare l'Inghilterra il 9 marzo ad Esher e l'Irlanda il 17
marzo a Parabiago.
LA NAZIONALE FEMMINILE INCONTRA LE SCUOLE DI TIVOLI
Tivoli (Roma) - La Nazionale Femminile ha iniziato questo pomeriggio a Roma il raduno in vista del quarto turno del Torneo delle 6 Nazioni Femminile
che le porterà ad Esher (Londra) per la sfida di sabato 9 marzo (ore 13.00 locali) all'Inghilterra.
Il raduno è stato preceduto questa mattina da un incontro fra tre atlete azzurre e gli alunni di due scuole della provincia romana, “Giovanni
XXIII” di Villanova di Guidonia e “ Baccelli” di Tivoli.
Nei due incontri si sono proiettati brevi filmati sull’attività sportiva, alla presenza delle autorità scolastiche, degli insegnanti aderenti al
progetto, degli alunni che stanno partecipando attivamente alla conoscenza della palla ovale.
È stata una bella giornata dove atlete, dirigenti sportivi, dirigenti scolastici ed alunni si sono amalgamati tutti per capire e far capire la
pratica di questo sport e i suoi sani principi. I ragazzi delle scuole hanno rivolto alle tre atlete Azzurre, Flavia Severin, Melissa Bettoni e
Cecilia Zubleme, domande sia sulla preparazione, sull’alimentazione, che sui ruoli in campo.
Questo appuntamento è stato voluto fortemente dalla manager della Nazionale Femminile, Maria Cristina Tonna: “Questi incontri sono stati
straordinari, i ragazzi e le ragazze convolti nel progetto sono venuti a contatto con atlete che tutti i giorni - afferma Cristina Tonna - dedicano
parte del proprio tempo al rugby di alto livello, non tralasciando gli impegni di studio e di lavoro, un esempio trainante per i giovani”.
La scuola rappresenta il futuro del Paese,e noi con queste iniziative vogliamo essere vicini ai ragazzi, per dimostrargli che è possibile studiare e
fare sport”.
“ Il rugby-continua la manager azzurra – nelle scuole è un’esperienza fantastica, è un gioco per tutti, dunque per tutta la classe, senza
distinzione di genere. La grande risposta avuta a Tivoli e Guidonia da parte delle alunne ne è la riprova; ora queste ragazze parteciperanno ai
Campionati delle Scuole e ai Giochi Sportivi Studentschi con le proprie scuole, e a breve esordiranno con l’Amatori Tivoli rugby nella attività
Federali. Un ringraziamento va anche alla società tiburtina, che ha coadiuvato in modo impeccabile gli incontri”
Redazione