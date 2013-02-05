6 Nazioni su Youtube
di Redazione
05/02/2013
Il 6 nazioni su Youtube. Dopo le accese critiche degli scorsi giorni rivolte alla mancata divulgazione anche degli highlight del sei nazioni in Italia, legate a motivi di "diritti", scopro da un tweet dell'amico Andrea che dietro ai diritti non c'è solo Sky e La7, ma anche il colosso Google direttamente con il RBS6Nations. Speriamo solo che ora anche Google non sia costretto ad inibire i contenuti al pubblico italiano, come l'applicazione ufficiale per Android. E' comunicazione ufficiale dello stesso Google che c'è un accordo tra il torneo "6 nazioni" e la principale piattaforma mondiale di video streaming youtube. Quindi: se vi siete persi qualche scena della storica vittoria Italia - Francia all'Olimpico, non vi resta che andare su youtube e cliccare play. Il canale ufficiale è: http://www.youtube.com/rbs6nations Nel frattempo vi lasciamo un promemoria: http://www.youtube.com/watch?v=i-AxnGxNnbY ps: è in inglese!!!
