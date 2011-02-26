Home Senza categoria 6 NAZIONI U18, DOMANI L'ITALIA ALL'ESORDIO IN FRANCIA

6 NAZIONI U18, DOMANI L'ITALIA ALL'ESORDIO IN FRANCIA

di Redazione 26/02/2011

ITALIA U19 DOMENICA A SALE CONTRO L’INGHILTERRA: LA FORMAZIONE Tirrenia (Pisa) – Sandro Ghini e Carlo Pratichetti, tecnici della Nazionale Italiana U19, hanno ufficializzato oggi la formazione che domenica 27 febbraio affronterà a Sale i pari età dell’Inghilterra nel primo impegno agonistico della stagione. Gradi di capitano affidati al tallonatore del Cammi Calvisano Giovanni Maistri. “E’ una gara difficile, contro un avversario consistente, esperto e che non perde in casa da due anni – spiega il tecnico Ghini – ma rappresenta anche una grande opportunità per molti dei nostri ragazzi di mettersi in mostra e provare a conquistarsi un posto nel gruppo dell’Italia U20 per le ultime due giornate del 6 Nazioni ed in vista dei Mondiali di categoria del prossimo giugno in Veneto”. “L’Inghilterra – prosegue il tecnico emiliano, che divide la panchina con Carlo Pratichetti, zio dei fratelli azzurri Matteo ed Andrea – vanta una grande esperienza internazionale, alcuni atleti che saranno in campo domenica a Sale hanno giocato a Bath contro l’U20 e sono già nel giro delle rispettive prime squadre in Premiership: dal punto di vista fisico sono di certo più maturi di noi, puntano ai vertici mondiali, di recente hanno battuto con ampio margine l’Australia. Noi abbiamo dei trequarti interessanti ed una mischia solida, abbiamo lavorato molto per raddoppiare i placcaggi e limitare i loro ricircoli per fermarne le avanzate. Dovremo tenere il possesso, i ragazzi hanno voglia di giocare e se riusciremo ad esaltarci nella lotta e giocheremo convinti del lavoro che abbiamo svolto potremo toglierci qualche soddisfazione e metterli in difficoltà”. Questa la formazione dell’Italia U19: 15 Alessandro TARTAGLIA (Mantovani Lazio)* 14 Riccardo BONA (Orved San Donà) 13 Timi ENODEH (BancaMonteParma Crociati)* 12 Valerio LO SASSO (Mantovani Lazio) 11 Alessio ALTIERI (Gladiatori Sanniti) 10 Carlo CANNA (Gladiatori Sanniti) 9 Guido CALABRESE (Gladiatori Sanniti)* 8 Guglielmo ZANINI (Benetton Treviso)* 7 Andrea DE MARCHI (Femi-CZ Rovigo) 6 Lorenzo FAVARO (Ruggers Tarvisium) 5 Matteo MARAN (Femi-CZ Rovigo) 4 Sebastian SECOLO (Benetton Treviso) 3 Pietro CECCARELLI (Mantovani Lazio) 2 Giovanni MAISTRI (Cammi Calvisano)* - capitano 1 Domenico GRASSOTTI (BancaMonteParma Crociati) a disposizione 16 Giovanni SCALVI (HBS GranDucato Parma) 17 Antonio BRANDOLINI (L’Aquila Rugby) 18 Adrian FORTUNATO (Amatori Milano) 19 Simone ZIVILLICA (Rugby Frascati) 20 Andrea LOFRESE (Benetton Treviso) 21 Marcelin RORATO (Orved San Donà) 22 Simone RAGUSI (Rugby Milano) 23 Giulio FORTE (Amatori Catania) 24 Lorenzo VOLPI (HBS GranDucato Parma) *è/è stato membro dell’Accademia FIR “Ivan Francescato”

