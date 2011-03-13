Home Senza categoria Femi CZ batte Parma 22 a 9

Rovigo, Stadio "Mario Battaglini" - domenica 13 marzo 2011 Campionato Nazionale di Eccellenza 11° giornata FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA v GRAN DUCATO PARMA 22 - 9 (9 - 6) Buona partenza del Rovigo che mette a segno un piazzato ed un drop con Bustos nei primi 10 minuti. Il Parma esce piano piano e si installa nella metà campo rodigina ottenendo tre calci (due trasformati da Jones) intercalati da un altro piazzato di Bustos. Le due squadre sembrano risentire della lunga sosta. Nella ripresa i primi 20' ricalcano il canovaccio del primo tempo (piazzato di Jones al 46' per il pareggio 9-9) poi al 60' la svolta con il Rovigo che diventa più dinamico e mette a segno un nuovo piazzato con Bustos e due mete (Van Niekerk e Bacchetti) per il 22 - 9 finale. Marcatori: p.t. 3' c.p. Bustos (3 - 0) (RO); 8' drop Bustos (6 - 0) (RO); 18' c.p. Jones (6 - 3) (PR); 28' c.p. Bustos (9 - 3) (RO); 38' c.p. Jones (9 - 6) (PR); s.t. 46' c.p. Jones (9 - 9) (PR); 60' c.p. Bustos (12 - 9) (RO); 69' meta Van Niekerk (17 - 9) (RO); 69' meta Bacchetti (22 - 9) (RO); Femi-CZ Rugby Rovigo Delta: Basson; Stanojevic (62' Zorzi), Pace, Van Niekerk, Bacchetti; Bustos, Zanirato (62' Zarattini); Guzmán, Lubian (54' Foschi), Persico; Montauriol, Reato; Boccalon (54' Golfetti), Mahoney (cap) (76' Damiano), Milani. n.e. Dattola, Tumiati, Duca . all. Roux HBS Gran Ducato Parma: Jones; Mortali (52' Sintich), Galante (74' Dusi), Mayor (26' McCann), Onori; Gerber, Cigarini; Dunbar (cap), Birchall, Barbieri A. (56' Pascu); Contini, Vella; Tripodi, Manici (67' Evans), Goegan (67' Zani). n.e. Caffini, Rizzelli all. De Marigny arb. De Santis (Roma) g.d.l. Marrama (Padova), Valbusa (Treviso) quarto uomo: Laurenti (Bologna) Cartellini: gialli 5' Birchall (PR), 5' Guzman (RO), 80' Dunbar Man of the match: Joe Van Niekerk (Femi CZ Rugby Rovigo Delta) Calciatori: Bustos G. (Femi-CZ Rovigo Delta) c.p. 3/4 tr. 0/2 drop 1/1; Basson (Femi-CZ Rovigo Delta) c.p. 0/1 drop 0/1; Walsh (Gran Ducato Parma) c.p. 3/4 Note: giornata piovigginosa, temperatura 10°, campo in buone condizioni. 1.200 spettatori paganti (quota abbonati 330). Punti conquistati in classifica: Femi-CZ Rovigo Delta 4; Gran Ducato Parma 0

