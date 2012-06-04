64-5

di Redazione 04/06/2012

MONDIALI U20, L’INGHILTERRA DOMINA GLI AZZURRINI ALL’ESORDIO: 64-5 Cape Town (Sudafrica) – Dominatrice dell’ultimo 6 Nazioni di categoria, l’Inghilterra U20 si conferma tra le candidate al titolo iridato giovanile 2012 superando per 64-5 l’Italia nella prima giornata del Junior World Championship al via in Sudafrica. Sul campo della University of Western Cape gli Azzurrini di Craig Green riescono a tenere il campo nel primo tempo, chiuso in svantaggio 24-5 dopo essere stati brevemente in vantaggio nel primo quarto d’ora grazie ad una bella meta di Leonardo Sarto ed aver registrato nel frattempo l’uscita per infortunio del centro Michele Campagnaro dopo nemmeno quindici minuti di gioco. Ma la ripresa è stata esclusivamente di dominio inglese, con il XV della Rosa che ha costretto quasi interamente Maistri e compagni nella propria metà campo mettendo in mostra un repertorio completo, con una mischia poderosa ed una linea arretrata che, con le proprie accelerazioni, ha messo sistematicamente in difficoltà la difesa italiana. Venerdì prossimo, sempre a Cape Town, altra sfida ad alta difficoltà per l’Italia U20 chiamata a confrontarsi con i Baby-Boks sudafricani, padroni di casa e decisi a dimenticare il quinto posto dell’anno passato. Questo il tabellino del match: Cape Town, University of Western Cape – lunedì 4 giugno Junior World Championship, Girone B – I giornata Inghilterra v Italia 64-5 Marcatori: p.t. 6’ cp. Slade (3-0); 10’ m. Sarto (3-5); 15’ m. Bassett tr. Slade (10-5); 28’ m. Yarde tr. Slade (17-5); 37’m. Robson tr. Slade (24-5); s.t. 4’ m. Cowan-Dickie tr. Slade (31-5); 22’ m. Sinkler tr. Heathcote (38-5); 25’ m. Mills tr. Heathcote (45-5); 28’ m. Heathcote re. Heathcote (52-5); 36’ m. Hill tr. Heathcote (59-5); 38’ m. Yarde (64-5) Inghilterra: Walker Cha. (21’ st. Ransom); Yarde, Hill, Heathcote, Bassett; Slade (13’ st. Mills), Robson (15’ st. Spencer); Vunipola, Walker Chr. (cap), Sisi (2’ st. Clifford); Barrow (12’ st. Merrick), Twomey; Harrison (12’ st. Sinkler), Morris (20’ st. Crumpton), Cowan-Dickie (12’ st. Hepburn) all. Hunter Italia: Guarducci; Morsellino, Campagnaro (13’ pt. Bisegni), Bettin, Sarto; Padovani (10’ st. Apperley), Calabrese; Marazzi, Conforti, Riccioli (20’ st. Salvetti); Mammana, Ferro (23’ st. Bellucci); Bortoletti (36’ pt.-34’ st. Ceccarelli), Maistri (cap, 18’ st. Scalvi), Drissi-Panico all. Green arb. Pastrana (Argentina)

