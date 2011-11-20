7

20/11/2011

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 Comunicato stampa n. 38 del 20.11.2011 Adams Park di High Wycombe - domenica 20 novembre 2011 Amlin Challenge Cup 2011-2012 2° giornata LONDON WASPS vs FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA 38 - 7 (17 - 7) I London Wasps sono squadra ben strutturata, ricca di storia e di successi anche in campo europeo, nel primo incontro si è sbarazzata del Bordeaux con un risultato che non ammette discussioni (14-47) ed oggi all'Adams Park si temeva, per Rovigo, un bagno di sangue. Ma Alejandro Canale, presente all'incontro, ci ha raccontato tutta un'altra storia. Fino al 10' della ripresa la squadra ha tenuto testa agli avversari con carattere, presenza fisica, disciplina ed ha messo in campo un buon gioco. Il primo tempo, in particolare, ha visto i rossoblu protagonisti attivi dello spettacolo ed alla fine si contavano 2 mete a 1 a favore dei londinesi che hanno anche pensato bene di piazzare il calcio avuto a disposizione (17-7). Nella ripresa la squadra continuava con buona predisposizione, ma gli attacchi dei London Wasps si facevano pressanti fino a quando hanno segnato la meta del 24 a 7. Questa segnatura ha determinato il punto di rottura e la squadra non è riuscita a reagire adeguatamente subendo poi due nuove mete sicuramente evitabili. I Bersaglieri non sono mai stati travolti o superati in modo imbarazzante, hanno tenuto il campo con determinazione, ma l'intensità del gioco che squadre come i London Wasps sono in grado di produrre non è ancora alla nostra portata e quando cominciano a mancare le energie aumenta la frequenza degli errori. La crescita c'è stata e la squadra ha giocato meglio e più intensamente di come, già positivamente, aveva fatto contro il Bayonne. Quest'incontro deve rappresentare un passo svolto nella direzione di crescita indicata dallo staff tecnico e tutti devono mantenere i piedi per terra. Quando avremo la possibilità di giocarcela alla pari dovremmo poi mantenere lucidità e freddezza per concretizzare tutte le occasioni che ci vengono offerte. Per il miglior Rovigo visto in questa stagione c'è ora un impegno in campionato da preparare con grande attenzione perché i Crociati faranno di tutto per non essere relegati fuori dalle posizioni in classifica che contano. Durante l'incontro JF Montauriol ha riportato una distorsione al ginocchio che sarà valutata al ritorno a Rovigo. London Wasps: H. Southwell; R. Haughton, D. Waldouck, C. Bell, C. Mayor; N. Robinson, N. Berry; J. Hart [capt], M. Everard, R. Birkett; M. Wentzel, R. Filipo; B. Baker, T. Lindsay, Z .Taulafo. Entrati: R. Webber, T. Payne, J. Burton, S. Jones, C. Davies, R. Davis, E. Daly. Non utilizzato: B. Broster. mete: Taulafo (1), Haughton (1), Southwell (3); trasformazioni Robinson (4), Davis (1); piazzati: Robinson (1) Femi-CZ VEA Rugby Rovigo Delta: S. Basson; R. Pavan, R. Pedrazzi, J. Van Niekerk, A. Bacchetti; D. Duca, M. Zanirato; J. Montauriol , E. Lubian, A. Persico; T. Reato [capt], D. Tumiati; M. Ravalle, D. Giazzon, L. Marsh. Entrati: L. Mahoney, O. Lombardi, N. Quaglio, F. Cristiano, M. Wilson, A. De Marchi, G. Bustos, L. Lubian. mete: Pavan (1); trasformazioni Duca (1) arb. Neil Hennessy (Galles) g.d.l. Phil Fear (Galles) e Neil Perkins (Galles) Cartellini: gialli Everart (LW), Pedrazzi (RO) Note: giornata nebbiosa, 4.000 spettatori Punti conquistati in classifica: London Wasps 5 - Femi-CZ VEA Rovigo Delta 0

