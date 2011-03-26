8

di Redazione 26/03/2011

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2010-2011 Comunicato stampa n. 83 del 26.03.2011 Rovigo, Stadio "Mario Battaglini" - sabato 26 marzo 2011 Campionato Nazionale di Eccellenza 13° giornata FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA v FUTURA PARK RUGBY ROMA 24 - 8 (7 - 3) Inizio efficace del Rovigo che mette a segno una meta con Andrea Bacchetti trasformata da Bustos già all'ottavo. L'azione del Rovigo è discontinua e la Roma ne approfitta per mettere il naso nella metà campo rodigina ove raccoglie un facile piazzato al 30', Vannini non sbaglia. Nella ripresa il Rovigo si presenta subito con un piazzato di Basson da 45 m, poi la Roma mette sotto pressione la squadra rossoblu, ma i suoi attacchi sono inefficaci, ne approfitta Basson che in contropiede segna la seconda meta dell'incontro. La segnatura sembra tagliare le gambe alla Roma. Al 75' Bustos, al termine di una azione corale segna in mezzo ai pali per una facile trasformazione. La Roma ha una reazione di orgoglio e prima si installa nei ventidue rodigini e poi al 4' di recupero riesce a mettere a segno una buona meta. Insolito recupero (14') non giustificato da quanto visto in campo, ma nessuna delle due squadre coglie l'occasione per incrementare il punteggio. Positivo il rientro di Pedrazzi che va ad arricchire il reparto arretrato polesano. Marcatori: p.t. 8' meta Bacchetti tr. Bustos (7 - 0) (RO); 30' c.p. Vannini (RM) (7 - 3) ; s.t. 41' c.p. Basson (10 - 3) (RO); 51' meta Basson tr. Bustos (17 - 3) (RO); 75' meta Bustos tr. Bustos (24 - 3) (RO); Femi-CZ Rugby Rovigo Delta: Basson; Zorzi, Pace, Duca (69' Pedrazzi), Bacchetti (38' De Gaspari); Bustos, Zanirato (73' Legora); Guzmán, Foschi (68' Barion), Persico; Tumiati (44' Lubian), Reato; Boccalon (44' Golfetti), Mahoney (cap), Milani (44' Quaglio). n.e. Marzolla. all. Roux Futura Park Rugby Roma: Rebecchini; Del Bubba (67' Bernardi), Manozzi, Pavan R., Scarnecchia (53' Valcastelli); Vannini, Leonardi N. (cap); Saccardo (76' Cicchinelli), Persico L., Damiani (67' Pegoretti); German (53' Leonardi), Boscolo; Rawson (76' Gentili), D'Apice (76' Duca G), De Gregori (59' Martino). all. De Villiers arb. Pennè (Milano) g.d.l. Blessano (Treviso), Marchesin (San Donà) quarto uomo: Chiesa (Parma) Cartellini: gialli 54' Zorzi (RO), 71' Rebecchini (RM) Man of the match: .Stefan Basson (Femi CZ Rugby Rovigo Delta) Calciatori: Bustos G. (Femi-CZ Rugby Rovigo Delta) tr. 3/3; Basson (Femi-CZ Rugby Rovigo Delta) c.p. 1/1; Vannini (Futura Park Rugby Roma) c.p. 1/1 tr. 0/1 Note: splendida giornata di sole, temperatura 20°, campo in ottime condizioni. 1.000 spettatori paganti (quota abbonati 330). Punti conquistati in classifica: Femi-CZ Rovigo Delta 4; Futura Park Rugby Roma 0 Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi

