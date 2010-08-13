Home Federazione Italiana Rugby 9 serate di rugby a Treviso

9 serate di rugby a Treviso

di Redazione 13/08/2010

Alessandro Ghini e Carlo Pratichetti, tecnici della Nazionale Italiana Under 19, hanno reso nota la lista dei ventisei atleti convocati per il Torneo “9 serate di Rugby” in programma a Treviso a cavallo tra la fine di agosto e l’inizio di settembre. La squadra azzurra sosterrà nell’ambito della manifestazione due match contro due squadre partecipanti al Campionato di Serie B: il primo martedì 31 agosto (ore 20.00) contro il Ruggers Tarvisium, il secondo sabato 4 settembre (ore 17.00) contro il Paese Rugby. La squadra si ritroverà a Villorba (TV), sede del raduno azzurro, a partire da domenica 29 agosto fino alla domenica successiva, 5 settembre. I convocati * Giacomo BERTIROTTI (CUS GENOVA RUGBY ) Antonio BRANDOLINI (POL.L'AQUILA RUGBY) Andrea BUONDONNO (RUGBY UNION 96) Michele CORSO (RUGBY CLUB VALPOLICELLA) Giovanni D'ANDREA (RUGBY FIRENZE 81) Andrea DE MARCHI (RUGBY ROVIGO JUNIOR) Davide FAROLINI (RUGBY ACADEMY) Lorenzo FAVARO (RUGGERS TARVISIUM) Matteo FERRO (RUGBY ROVIGO JUNIOR) Marco Antonio GENNARI (RUGBY ACADEMY) Filippo GIURIATTI (PETRARCA RUGBY JUNIOR) Domenico GRASSOTTI (RUGBY ACADEMY ) Alessandro IACOLUCCI (UNIONE RUGBY CAPITOLINA) Manuel MAMPRIN (JUNIOR RUGBY VENEZIA) Luca MARCHINI (RUGBY VIADANA) Ippolito Andrea MENNITI (ROCCIA RUBANO RUGBY) Mirko MONFRINO (RUGBY VIADANA ) Ikenna OFFOR LINO (RUGGERS TARVISIUM) Peter PAVANELLO (RUGBY ROVIGO JUNIOR) Ruben RICCIOLI (A.S.D. RUGBY ROMA 2000) Giovanni SCALVI (RUGBY ROVATO) Michelangelo TAMBONE (PETRARCA RUGBY JUNIOR) Giorgio TIZZI (RUGBY VIADANA) Davide TROTTA (RUGBY ACADEMY) Lorenzo VOLPI (GRAN PARMA RUGBY) Guglielmo ZANINI (JUNIOR RUGBY VENEZIA) *Le società di appartenenza si riferiscono alla data di tesseramento all’11 agosto.

