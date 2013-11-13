_RUGBY NOTIZIE] SERIE A FEMMINILE. LE DESIGNAZIONI DELLA SESTA GIORNATA
di Redazione
13/11/2013
Roma, 13 Novembre 2013
SERIE A FEMMINILE.
LE DESIGNAZIONI DELLA SESTA GIORNATA
Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la sesta del Campionato Nazionale di Serie A Femminile in
programma domenica 17 novembre 2013.
SERIE A FEMMINILE – GIRONE 1 - GIORNATA VI -17.11.13 – ore 14.30
RUGBY MONZA 1949 – CUS TORINO RUGBY ASD, arbitro Versaci di Lodi
ASD RUGBY RIVIERA DEL BRENTA - VALSUGANA R. PADOVA, arbitro Piran di Padova
DOPLA RUGBY CASALE ASD - RUGBY GERUNDI, Arbitro Zambon di Treviso.
RIPOSA: BENETTON GROUP RUGBY TREVISO
SERIE A FEMMINILE – GIRONE 2 - GIORNATA VI - 17.11.13 – ore 14.30
TXT CUS FERRARA RUGBY – RUGBY COLORNO F.C., Arbitro, Rinaldi di Modena.
^ UMBRIA RUGBY RAGAZZE - OLD RUGBY L'AQUILA, Arbitro Guastini di Prato – cambio di campo. Si gioca al Impianto V Moroso – Via del Cardellino –
Terni. Ore 12.30.
^^ RUGBY RED BLU - FELSINA U.R. SAN DONATO, arbitro Pacifico di Benevento – cambio di campo. Si gioca al Campo Spinoretico – Via di Vermicino snc
– Frascati (Rm).
NAZARENO GABRIELLI RUGBY BENEVENTO - MUSTANG R. PESARO, annullata per rinuncia della società Mustang Rugby Pesaro.
Marco CORDELLI
Ufficio stampa FIR
Tel: +390645213112
Mob: +39 338.9407398
Fax: +39 0645213187
email: [email protected] ( mailto:[email protected] ), [email protected] ( mailto:[email protected] )
