SERIE A. IL VALPOLICELLA PASSA CONTRO IL COLORNO

26/01/2013

SERIE A. IL VALPOLICELLA PASSA CONTRO IL COLORNO NELL'ANTICIPO DELLA TREDICESIMA GIORNATA HBS COLORNO – RUGBY CLUB VALPOLICELLA 0 – 29 (0-16) Marcatori: pt. 3’ cp Etcheverry (0 – 3), 29’ cp Etcheverry(o-6), 32’ cp Etcheverry(0-9), 38’ m Pacchera tr Etcheverry(0-16), st 14’ cp Etcheverry (0-19), 27’ drop Etcheverry(0-22), 39’ m Nicolis tr Etcheverry (0-29). HBS Colorno: Corso, Lauri( 1’ st Torrelli), Galante,Ilinca (10 st’ Cantoni), Reverberi( 1’st Canni), Milani, Barbieri D., Da Lisca, Carretta, Barbieri P.(31’ st Piccagli), Caprioli, Pigazzani (31’ st Franchini), Marku (8’ st Zanacca, 24’ st Palma), Sanfelici (31’ st Tolaini), Bellingeri RUGBY CLUB VALPOLICELLA: Etcheverry, Pacchera, Roman, Musso V.,De Leo (35’ st Girelli), Damoli (39’ st Saccomani), Musso G. (31’ st Zardini), Fraccaroli (35’ st Burati), Pivetta, Previato, Filippini, Bianchi (24’ st Nicolis), Momi (31’ st Savoia), Frapporti (5’ st Zampini), Ferrari ( 35’ st carraro). Arbitro: Villari (Piave di Sacco, Padova) Cartellini: 31’ pt giallo Da Lisca, 14’ st giallo Zampini Man of the match: Etcheverry (Rugby Club Valpolicella) Calciatori: Etcheverry (6/8), Punti conquistati in classifica: HBS Colorno 0 – Rugby Club Valpolicella 4 Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ )  
