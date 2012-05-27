Loading...

_SERIE C. RISULTATI PLAY OFF PROMOZIONE. ANDATA

27/05/2012

SERIE C. PLAY OFF PROMOZIONE. GARA DI ANDATA Si sono disputate le gare di andata dei play off promozione per il campionato Nazionale di Serie C. Questi i risultati. Serie C – Play off promozione – andata – 27.05.12 – ore 15.30 LYONS VENEZIA MESTRE – BASSA BRESCIANA LENO 32 – 20 (5-0) Classifica: Venezia Mestre punti 5; Bassa Bresciana punti 0. RUGBY VARESE – BBM RUGBY BASSANO 25 – 41 (1-5) Classifica: Bassano punti 5; Varese punti 1. RUGBY VITERBO – CUS SIENA RUGBY 23 – 22 (5-1) Classifica: Viterbo punti 5; Cus Siena punti 1. RUGBY CLUB EMERGENTI CECINA– UNIONE RUGBY AQUILE DEL TIRRENO 40 – 00 (5-0) Classifica: Club Emergenti Cecina punti 5; Unione Aquile del Tirreno punti 0. Le gare di ritorno sono in programma domenica 3 giugno. Marco CORDELLI Tel: +3906.45213112 Mob: +39 338.9407398 Fax: +39 0645213187 email: [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.federugby.it ( http://www.federugby.it/ ) [SUBSCRIPTIONS]
