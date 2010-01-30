Loading...

A Badia, il Livorno Rugby in formazione rimaneggiata

30/01/2010

Delineato il quindici del Livorno Rugby che domani alle 14,30 affronterà in trasferta il Badia Polesine, nell'ambito della 15° giornata, 4° di ritorno, di serie A1. Enrico Squarcini, sofferent per problemi muscolari, non figura nell'elenco dei convocati. Sono sempre indisponibili gli infortunati Mazzantini, Griffiths e Cazzola, oltre ai lungodegenti Burani, Lecci ed Erik Reitsma. Fuori causa, anche l'acciaccato Gabriele Esposito. Dunque, coach Prima utilizzerà come tallonatore Bufalini, con spostamento di Salvi nelle mansioni di terza ala e di Cortesi in seconda linea, a fianco di Vullo. Per il resto stessa formazione capace di battere nell'anticipo di sabato scorso l'Amatori Milano. Il previsto schieramento biancoverde: Reily; Neri, Reitsma W., Martinucci, Battagello L.; Squarcini R., Battagello F.; Bernini G., Salvi, Saccà A.; Vullo, Cortesi; Burke, Bufalini, Lovotti. Sette gli uomini in panchina. Questi: Lazar, Pracchia, Gambini, Chiesa T., Biagiotti G., Antraciti e Ubaldi. La telecronaca integrale del match verrà trasmessa da Telemondo alle ore 19 di mercoledì 3. Sempre su Telemondo, mercoledì 10 febbraio alle ore 19, spazio ad una lunga intervista al presidente del club labronico Sergio Tobia. Come noto, il 7 il campionato di A1 osserverà un turno di riposo, per lasciar spazio al primo impegno dell'Italia (a Dublino) nel 'Sei Nazioni'. Il 14, il Livorno Rugby sarà impegnato a San Donà nel recupero dell'ultima di andata.

