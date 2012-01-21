Home Senza categoria A BAYONNE PER CONTINUARE A CRESCERE

A BAYONNE PER CONTINUARE A CRESCERE

di Redazione 21/01/2012

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 CS n. 70 del 21.01.2012 A BAYONNE PER CONTINUARE A CRESCERE Contro un Bayonne stellare i giocatori della Femi-CZ Vea R. Rovigo Delta sono chiamati a superarsi. Si sa quanto sia difficile affrontare le squadre francesi del TOP 14 e quanto problematico possa risultare un incontro lontano da casa e senza alcun valore ai fini della classifica (almeno per Rovigo in quanto a Bayonne rimane una piccola speranza in attesa del risultato di Londra tra i London Wasps ed il Bordeaux-Begle), ma i rossoblu in questa stagione di Amlin Challenge Cup non hanno mai finito di stupirci, inanellando prestazioni sempre sopra le righe e arrivando a disputare frazioni di gioco alla pari contro i più quotati avversari. Alla fine si soccombeva per tanti motivi, ma la crescita è stata costante e l'approccio agli incontri non ha mai visto Rovigo presentarsi a collo scoperto davanti al boia. Tutti i giocatori schierati si sono superati per impegno ed attaccamento ai colori della squadra. Le assenti sono importanti, ma più importanti sono quelli che scendono in campo. A Bayonne arrivano 23 Bersaglieri, non giocatori qualunque. Queste le formazioni che si affronteranno domenica alle ore 16,00: Bayonne: C. Heymans; J. Rokocoko, T. Lacroix, L. Mazars, M. O'Connor; C. Otazo, C. Garcia; M. Baget (cap.), D. Haare, G. Bernad; M. Chisholm, R. Linde; R. Boyoud, D. Roumieu, A. Iguiniz. Replacements: F Da Ros, V Manukula, N Tialata, F Carillo, S Lauaki, J Audy, M Phillips, C Lagain. Femi-CZ VEA Rugby Rovigo Delta: D. Duca; L. Lubian, S. Pace, R. Pedrazzi, A. Bacchetti; G. Bustos, M. Zanirato; J. Montauriol, A. De Marchi, A. Persico; T. Reato (cap.), D. Tumiati; O. Lombardi, D. Giazzon, A. Ceglie. A disposizione: L. Mahoney, G. Datola, M. Ravalle, M. Maran, M. Wilson, E. Lubian, R. Pavan, M. Merlo. arb. James Jones (Wales) Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi

