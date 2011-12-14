Home Senza categoria A BORDEAUX PER CRESCERE

di Redazione 14/12/2011

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 CS n. 53 del 14.12.2011 FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA: A BORDEAUX PER CRESCERE Giovedì alle 19 contro il Bordeaux-Bègles la Femi-CZ Vea R. Rovigo Delta ha come obbiettivo la crescita del gruppo in vista degli impegni di campionato. Grosse difficoltà ad allestire la formazione per i tanti infortuni che lasciano fuori atleti importanti per la squadra. I giocatori che entrano in campo faranno di tutto per dimostrare il loro valore e la squadra vorrà combattere con i bordolesi con tutte le energie in corpo per continuare a migliorare l'attitudine al gioco e la disciplina difensiva. Polla Roux ha operato alcuni cambiamenti e schiera questo quindici: Wilson; Pavan, Pace, Bustos, Pedrazzi; Duca, Zanirato; Scholtz, Cristiano, Lubian; Reato (cap.), Tumiati; Boccalon, Giazzon, Quaglio. A disposizione: Mahoney, Datola, Ceglie, Ferro, Merlo, Persico, Basson, Van Niekerk. Agli ordini dell'arbitro inglese Luke Pearce, il Bordeaux-Bègles opporrà al Rovigo la seguente formazione: Lopez; Brana, Rey, Denetre, Ferreres (cap.); Sanchez, Saubusse; Houston, Madaule, Chalmers; Tisseau, Chauveau; Toetu, Bethery, Labbe. A disposizione: Rofes, Turini, Neveu, Jaulhac, Clarkin, Adams, Mailei, Brousse. Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi

