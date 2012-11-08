Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

&quot;A BRESCIA CON LA MIGLIOR FORMAZIONE POSSIBILE PER CRESCERE ANCORA&quot;

Redazione Avatar

di Redazione

08/11/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
BRUNEL: “A BRESCIA CON LA MIGLIOR FORMAZIONE POSSIBILE PER CRESCERE ANCORA” Brescia – Il CT Jacques Brunel ha spiegato le proprie scelte dopo l’annuncio della formazione che sabato a Brescia affronterà Tonga nel primo Cariparma Test Match dell’autunno 2012 e le aspettative azzurre per il debutto stagionale: “Mandiamo in campo la miglior formazione possibile, senza nessun pensiero alle due partite che verranno dopo – ha detto il CT – ma con l’obiettivo di partire subito nel migliore dei modi in questa serie di novembre. Abbiamo vinto tre delle ultime quattro partite che abbiamo giocato, l’obiettivo è di continuare in questa direzione. Abbiamo solo questa partita nella testa, non pensiamo a quello che verrà”. La maglia numero tre di pilone destro sarà affidata a Lorenzo Cittadini, unico bresciano nella formazione titolare, che rimpiazza dal primo minuto Castrogiovanni, che parte dalla panchina: “Cittadini ha giocato di più in questa prima fase di stagione rispetto a Castrogiovanni, sono due piloni di livello internazionale e credo che davanti al pubblico della sua città davanti Lorenzo meriti la chance di iniziare la partita. Cittadini ha già giocato come titolare nel 6 Nazioni quando Castrogiovanni era infortunato e nelle ultime settimane Castro ha giocato poco con i Tigers. E’ una scelta che riguarda la partita di sabato, più che il raffronto tra i due giocatori”. CLICCA QUI PER LA VIDEO INTERVISTA A JACQUES BRUNEL “In mediana – ha detto Brunel – credo le scelte siano normali visto anche che Gori, per infortunio, non ha giocato nell’ultimo mese ed abbiamo deciso di convocarlo nonostante il minutaggio ridotto dell’ultimo periodo. Oggi Botes è più pronto per una partita internazionale”. Sull’inserimento all’ala di Tommaso Iannone, all’esordio internazionale, nella formazione titolare Brunel ha dichiarato: “La scelta era tra lui e Venditti, anche alla luce dell’indisponibilità di Mirco Bergamasco: ma Iannone è una sorpresa solo se non si considerano le sue prestazioni con Treviso in questa prima fase di stagione e le risposte che ha dato in allenamento. Ha un buon timing con la squadra e si è allenato davvero bene nei due raduni che abbiamo fatto a Roma, potevamo aspettare o dargli subito la possibilità di far vedere le sue qualità: abbiamo scelto la seconda strada”. Masi rientra ad estremo dopo aver saltato il tour estivo rimandendo a riposo: “Andrea è in una condizione fisica eccezionale, ha grande fiducia in se stesso e crediamo sia la scelta che può dare di più alla squadra” ha concluso Brunel.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

PER LUKE UN INTERVENTO RIUSCITO

Articolo Successivo

comunicato petrarca rugby

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

FEMI-CZ RRD: MARC THOMAS RITORNA IN GALLES

20/08/2019

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

FEMI-CZ RRD: JACQUES MOMBERG COLLABORERA&rsquo; CON LO STAFF TECNICO DELLA FTGI RUGBY POLESINE UNDER 18

14/08/2019

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

FEMI-CZ RRD: COMUNICATO RUGBY FEMMINILE

10/08/2019