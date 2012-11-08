&quot;A BRESCIA CON LA MIGLIOR FORMAZIONE POSSIBILE PER CRESCERE ANCORA&quot;

Home Senza categoria "A BRESCIA CON LA MIGLIOR FORMAZIONE POSSIBILE PER CRESCERE ANCORA"

"A BRESCIA CON LA MIGLIOR FORMAZIONE POSSIBILE PER CRESCERE ANCORA"

di Redazione 08/11/2012

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

BRUNEL: “A BRESCIA CON LA MIGLIOR FORMAZIONE POSSIBILE PER CRESCERE ANCORA” Brescia – Il CT Jacques Brunel ha spiegato le proprie scelte dopo l’annuncio della formazione che sabato a Brescia affronterà Tonga nel primo Cariparma Test Match dell’autunno 2012 e le aspettative azzurre per il debutto stagionale: “Mandiamo in campo la miglior formazione possibile, senza nessun pensiero alle due partite che verranno dopo – ha detto il CT – ma con l’obiettivo di partire subito nel migliore dei modi in questa serie di novembre. Abbiamo vinto tre delle ultime quattro partite che abbiamo giocato, l’obiettivo è di continuare in questa direzione. Abbiamo solo questa partita nella testa, non pensiamo a quello che verrà”. La maglia numero tre di pilone destro sarà affidata a Lorenzo Cittadini, unico bresciano nella formazione titolare, che rimpiazza dal primo minuto Castrogiovanni, che parte dalla panchina: “Cittadini ha giocato di più in questa prima fase di stagione rispetto a Castrogiovanni, sono due piloni di livello internazionale e credo che davanti al pubblico della sua città davanti Lorenzo meriti la chance di iniziare la partita. Cittadini ha già giocato come titolare nel 6 Nazioni quando Castrogiovanni era infortunato e nelle ultime settimane Castro ha giocato poco con i Tigers. E’ una scelta che riguarda la partita di sabato, più che il raffronto tra i due giocatori”. CLICCA QUI PER LA VIDEO INTERVISTA A JACQUES BRUNEL “In mediana – ha detto Brunel – credo le scelte siano normali visto anche che Gori, per infortunio, non ha giocato nell’ultimo mese ed abbiamo deciso di convocarlo nonostante il minutaggio ridotto dell’ultimo periodo. Oggi Botes è più pronto per una partita internazionale”. Sull’inserimento all’ala di Tommaso Iannone, all’esordio internazionale, nella formazione titolare Brunel ha dichiarato: “La scelta era tra lui e Venditti, anche alla luce dell’indisponibilità di Mirco Bergamasco: ma Iannone è una sorpresa solo se non si considerano le sue prestazioni con Treviso in questa prima fase di stagione e le risposte che ha dato in allenamento. Ha un buon timing con la squadra e si è allenato davvero bene nei due raduni che abbiamo fatto a Roma, potevamo aspettare o dargli subito la possibilità di far vedere le sue qualità: abbiamo scelto la seconda strada”. Masi rientra ad estremo dopo aver saltato il tour estivo rimandendo a riposo: “Andrea è in una condizione fisica eccezionale, ha grande fiducia in se stesso e crediamo sia la scelta che può dare di più alla squadra” ha concluso Brunel.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp