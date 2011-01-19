Home Senza categoria A LA ROCHELLE MILANI SCHIERATO DAL PRIMO MINUTO

di Redazione 19/01/2011

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2010-2011 Comunicato stampa n. 62 del 18.01.2011 FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA: A LA ROCHELLE MILANI SCHIERATO DAL PRIMO MINUTO Giovedì sera, alle 20 e 45, la Femi-Cz scenderà in campo allo stadio Marcel Deflandre, per affrontare l'Atlantique Stade Rochellais, con sette variazioni nel quindici iniziale. Subito schierato il neo acquisto Luigi Milani che sabato scorso è stato costretto a dare forfait a pochi minuti dall'inizio dell'incontro con il Gloucester. Si rivedono in formazione Daniele Tumiati e Marcello De Gaspari reduci da lievi, fastidiosi, infortuni. Questa la formazione completa: 15 - Alberto Zorzi; 14 - Marko Stanojevic, 13 - Samuele Pace, 12 - Francesco Zarattini, 11 - Marcello De Gaspari; 10 German Bustos (Cap.), 9 Michele Zanirato; 8 - Josè Augustin Guzman, 7 - Matteo Foschi, 6 - Younes Anouer; 5 - Jean-François Montauriol, 4 - Daniele Tumiati, 3 - Massimiliano Ravalle 2 - Flavio Damiano, 1 - Luigi Milani. A Disposizione: 16 - Rik Dolcetto, 17 - Luke Mahoney, 18 - Vittorio Golfetti, 19 - Tommaso Reato, 20 - Aaron Persico, 21 - Stefan Basson, 22 - Alberto Lunardon, 23 - Andrea Bacchetti. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi

