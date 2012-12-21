VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2012-2013

Comunicato stampa n. 72 del 21.12.2012

A LAQUILA LA VEA FEMI-CZ ALLA RICERCA DI RISPOSTE

Si gioca domani, al Tommaso Fattori, un classico del rugby italiano: LAquila  Rovigo. Le due città, a loro modo due capitali del rugby, rappresentano lessenza del rugby italiano di provincia ed insieme hanno costruito la storia di questa disciplina.

Per tutti non è mai stato facile uscire indenni da questa trasferta. Questanno il campionato dei neroverdi è iniziato male e si sono resi necessari dei cambiamenti in corsa.

Nellattuale situazione di classifica la fame di vittoria degli abruzzesi si è fatta pericolosa.

Rovigo non è ancora riuscito a schierarsi con il 15 che era stato disegnato dai movimenti in entrata ed in uscita del periodo estivo.

Sono ancora al palo alcuni giocatori sui quali si era puntato per costruire una squadra competitiva, ma piano piano le cose stanno cambiando ed il quindici che sarà schierato a LAquila ripresenta un mix di esperienza, tecnica e freschezza atletica in grado di cominciare a dare sostanza al gioco rossoblù.

Rispetto alle previsioni di ieri si riscontra un cambiamento nella mediana. Wilson partirà apertura con Zanirato a comandare gli otto avanti.

Polla Roux ha chiesto ai suoi atleti una prova maiuscola, in grado di rasserenare lambiente e utile a creare le basi per affrontare con più convinzione gli impegni successivi.

A LAquila non ci si possono permettere ulteriori distrazioni se non si vuole vedere diventare un baratro insormontabile la distanza che divide Rovigo dai play off.

Questo è un momento difficile, ma i giocatori della Vea Femi-CZ sono in grado di dimostrare che meritano di rappresentare Rovigo nel campionato di Eccellenza.

Al termine della finitura, Polla Roux ha sciolto le ultime riserve ed ha comunicato la formazione che scenderà in campo a LAquila: Basson; Pedrazzi, Van Niekerk, Sevealii, Lubian L.; Wilson, Zanirato; Montauriol, Jones, Persico; Reato, Tumiati; Ceglie, Mahoney, Lombardi. A disposizione: Gatto, Anouer, Quaglio, Maran, Ciochina, Merlo, Duca e Menon.

Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta

Ufficio Stampa

Pierpaolo Modonesi