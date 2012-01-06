Home Senza categoria A L'AQUILA PER RIPRENDERE LA STRADA INTERROTTA

A L'AQUILA PER RIPRENDERE LA STRADA INTERROTTA

di Redazione 06/01/2012

FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2011-2012 CS n. 64 del 06.01.2012 FEMI-CZ VEA RUGBY ROVIGO DELTA: A L'AQUILA PER RIPRENDERE LA STRADA INTERROTTA Sabato 7, alle 15, la Femi-CZ Vea R. Rovigo Delta scende a L'Aquila per riprendere la strada interrotta nell'incontro del 23 dicembre. L'avversario è di quelli ostici, soprattutto quando gioca in casa. Per Rovigo non è mai stato facile vincere a L'Aquila e gli abruzzesi sono, inoltre, reduci da una vittoria esterna. I Rossoblu sanno, comunque, di poter vincere e faranno di tutto per ritornare a Rovigo con un buon bottino, anche se all'avversario di domani va portato tutto il rispetto che una squadra di tanta tradizione merita. Questo il quindici che Polla Roux schiererà dall'inizio: Basson; Pace, Van Niekerk, Pedrazzi, Pavan; Duca, Wilson; Ferro, Cristiano, Lubian E.; Tumiati, Reato; Lombardi, Mahoney (cap.), Quaglio. A disposizione: Giazzon, Boccalon, Ceglie, Montauriol, Zanirato, Bovolenta, Lubian L., Persico. Ufficio Stampa Pierpaolo Modonesi

