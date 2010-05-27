Home Senza categoria A Livorno il 6 giugno trofeo u.16 Alessandro Bernini

di Redazione 27/05/2010

LIVORNO. 'Un rugbista non muore mai, al limite passa la palla'. Alessandro Bernini, dopo aver combattuto strenuamente contro un male vigliacco scoperto nell'estate precedente, ha passato la palla il primo agosto 2009. A dieci mesi da quel tragico sabato, il Livorno Rugby vuole ricordare il proprio valido seconda linea, scomparso a neppure 25 anni. Lo farà nel modo più genuino, con l'organizzazione di un trofeo riservato a squadre del settore giovanile. Si terrà domenica 6 giugno, sul prato del campo 'Carlo Montano' di via dei Pensieri, il 7° Torneo 'Città di Livorno', 1° Trofeo 'Alessandro Bernini'. La manifestazione è riservata a formazioni under 16. Nove le squadre al via. Le partite, dalla durata ciascuna di 15' (solo la finale sarà disputata sulla distanza dei 20') saranno caratterizzate da regole innovative. Per stilare le graduatorie, oltre ai risultati tecnici, si terrà infatti conto del fair play degli atleti. Verranno applicati punti di penalizzazione nelle mini classifiche alle squadre che vedranno atleti protagonisti di gravi scorrettezze, sanzionate dagli arbitri con cartellini gialli e rossi. Andiamo con ordine. Questa la composizione dei tre gironi eliminatori. Girone A: Viadana, Selez. Toscana, Vasari Arezzo. Girone B: Cecina, Recco, Livorno Rugby. Girone C: Valnur Piacenza, Firenze '81, Etruschi Livorno. Per espletare al meglio e più velocemente le pratiche di riconoscimento per gli arbitri, le società, al momento dell’arrivo, sono invitate a consegnare al Direttore del Torneo, debitamente compilati, i modelli B con nomi, date di nascita, numero del cartellino e numero di maglia, unitamente ai cartellini ed i documenti di riconoscimento degli atleti e dirigenti iscritti a referto. Ad ogni vittoria saranno assegnati 3 punti. In caso di parità sarà assegnato 1 punto a ciascuna squadra. Il giocatore che rimedia un cartellino rosso non disputerà la partita successiva. Inoltre alla sua squadra sarà assegnato un punto di penalizzazione in classifica. Ad ogni cartellino giallo sarà sanzionato un punto di penalizzazione alla squadra. Sentito il parere del Coordinatore Tecnico Federale Francesco Ascione, vengono proposte in occasione del Torneo le seguenti disposizioni relative al regolamento di gioco. Le partite saranno giocate su un tempo di 15 minuti di gioco senza interruzione, osservando le regole di gioco dell’IRB 'Rugby Union' valide per la categoria under 16 salvo quanto di seguito specificato: Regola 12.1, dopo un 'in avanti' o di passaggio 'in avanti involontario', sarà assegnato a favore degli avversari un calcio libero sul punto dell'infrazione. La squadra che gode del calcio potrà scegliere se giocarlo direttamente o richiedere una mischia ordinata. Stessa variazione per i successivi punti della regola 12.1: b,c,d. Facendo eccezione alla regola 21.5, non si potranno piazzare i calci di punizione diretti. La finale sarà di 20' (10' a tempo con intervallo di 3'). Al termine della fase di qualificazione le prime tre squadre, a cui si aggiungerà la 2° meglio classificata (m.c.), disputeranno semifinali e finali per determinare la classifica dal 1° al 4° posto. Le rimanenti 2° classificate, a cui si aggiungerà la 3° m.c., formeranno un girone all'italiana per determinare la classifica dal 5° al 7° posto. Le ultime due 3° classificate rimanenti disputeranno la finale per l'8° e 9° posto. Al fine di determinare la meglio classificata (m.c.) si seguiranno i seguenti criteri: 1.punteggio in classifica, 2.differenza mete segnate/subite, 3.maggior numero di mete segnate, 4.minor numero di cartellini gialli, 5.minor numero di cartellini rossi. La prima del girone A sarà denominata 'Z', la prima del girone B 'Y', la prima del girone C 'X'. La 2° m.c. sarà la 'W', le altre due seconde saranno 'E' e 'F', la 3° m.c. sarà la 'G', le altre - quelle che giocheranno la finale per l'ottavo posto - saranno 'M' e 'N'. Ad ogni squadra saranno consegnati: un buono per 24 pasti per il pranzo, un buono per 24 pastasciutte per la sera, un buono per il ritiro di acqua la mattina, un buono per il ritiro di acqua nel pomeriggio, un pass per accedere al campo per l'allenatore ed uno per l'accompagnatore. Ci sarà, a prezzo convenzionato, per i genitori al seguito, pasta al pomodoro o alla marinara ed impepata di cozze, wurstel, salsicce alla brace. Ecco le partite in programma, con relativi orari. Fase di qualificazione. Ore 9,30 Viadana – Selezione Toscana, 9,50 Recco – Cecina, 10,10 Firenze ’81 – Etruschi Livorno, 10,30 Viadana – Vasari Arezzo, 10,50 Recco – Livorno Rugby, 11,10 Valnur Piacenza – Etruschi Livorno, 11,30 Selezione Toscana – Vasari Arezzo, 11,45 pranzo per Viadana, Recco e Valnur, 11,50 Cecina – Livorno Rugby, 12,00, pranzo per Selezione Toscana, Vasari Arezzo, 12,10 Valnur Piacenza – Firenze ‘81, 12,20 pranzo per Cecina e Livorno Rugby, 12,40 pranzo per Firenze ’81 ed Etruschi Livorno. Seconda fase. Le semifinali si svolgeranno non facendo incontrare la 1° e la 2° m.c. del girone eliminatorio. Ore 15 'E' - 'F', 15,20 'X' - 'Z' (nel caso in cui 'Z' è la 2° m.c. del girone A allora si gioca 'X' - 'Y', nel caso in cui Z è la 2° m.c. del girone B allora si gioca 'X' - 'W'), 15,40 2° semifinale (restanti 2 semifinaliste), 16,00 'F' - 'G', 16,20 'M' - 'N', 16,40 'G' - 'E', 17,00 Finale 3° - 4° posto, 17,30 Finale 1° - 2° posto, 18,15 Premiazioni, 19,00 Festa finale.

