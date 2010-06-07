Home Senza categoria A Livorno momenti toccanti e gran gioco al trofeo Alessandro Bernini

di Redazione 07/06/2010

LIVORNO. Sentimento e gioco si sono sposati nel VII Trofeo Città di Livorno, 1° Trofeo Alessandro Bernini, manifestazione riservata alla categoria under 16, andata in scena domenica 6, dalle ore 9,30 alle 18,30 sul prato del campo ardenzino ‘Carlo Montano’. Dieci le squadre al via del torneo, teso a ricordare la figura di Alessandro Bernini, il seconda linea biancoverde deceduto la scorsa estate a neppure 25 anni. Al Torneo, organizzato perfettamente dal Livorno Rugby, hanno assistito centinaia di persone. Le dieci formazioni sono state divise in tre gironi, uno da quattro e due da composte da tre squadre. Tutte le gare - a parte la finalissima, giocata sulla distanza dei 20’ e a parte la seconda semifinale, vinta dal Livorno Rugby alla golden meta, al 5’ del supplementare - si sono sviluppate sulla distanza dei 15’. Sul piano tecnico, tutte le diciannove partite disputate sono risultate gradevoli. Giusta la scelta degli organizzatori di inserire regole innovative, che hanno premiato la qualità del gioco. Vietati i tentativi dei piazzati e possibilità di riprendere il gioco dopo un ‘in avanti’ avversario con un calcio libero. Gli incontri sono stati affrontati all’insegna del fair play: in tutto il torneo, solo in una circostanza è stato estratto un cartellino giallo. I risultati della prima fase. Girone A: Viadana - Selezione Toscana 15-5, Viadana - Vasari Arezzo 31-0, Sel. Toscana – Arezzo 45-0. Girone B: Cecina – Recco 0-5, Livorno – Cecina 26-0. Recco – Livorno 0-17. Girone C: Etruschi Livorno – Olimpic Roma 0-41, Lyons Piacenza – Firenze’81 19-12, Lyons Piacenza – Etruschi 34-0, Roma – Piacenza 12-0, Firenze ’81-Etruschi 17-12. Nelle finali per il 5°, 7° e 9° posto successi della Selezione Toscana, del Firenze e del Vasari Arezzo rispettivamente su Recco, Cecina ed Etruschi. Emozionanti le semifinali fra Olimpic Roma e Viadana e fra Livorno e Piacenza. L’Olimpic si è imposta sui mantovani 7-0, mentre Livorno, con una golden meta di Riccetti, ha risolto la gara al supplementare (5-0, dopo lo 0-0 con cui si erano chiusi i 15’ regolamentari). Largo successo del Viadana nella finale per il terzo posto, mentre nella finalissima, giocata di fronte ad un pubblico festante e chiassoso, l’Olimpic Roma ha vinto sui padroni di casa biancoverdi 10-0, con una meta per tempo. Al termine, spazio alle premiazioni, curate dai dirigenti del Livorno Rugby e dal consigliere federale Fabrizio Gaetaniello. Riconoscimenti per i quattro arbitri (Castagnoli, Nava, Riccetti e Antonazzo) che hanno diretto le 19 partite, riconoscimento per il medico della manifestazione, Denise Damiano e premi a tutte le squadre intervenute. Particolarmente toccante il momento in cui Arianna Bernini, sorella di Alessandro, ha consegnato al capitano dell’Olimpic Roma il Trofeo: un quadro con la maglia numero quattro biancoverde, la maglia di Alessandro, ritirata in sua memoria dai corredi del Livorno Rugby subito dopo il suo decesso. Al padre di Alessandro, Fabrizio Bernini, ex giocatore ed attuale dirigente accompagnatore della formazione labronica, è stata consegnata dal capitano del Livorno Rugby under 16 Mattia Giglioli, una targa allestita dai dirigenti e dai giocatori della squadra biancoverde. I giocatori del Livorno Rugby under 16, secondi classificati nel torneo: Vitetta, Moretti, Bitossi, Carrani, Giglioli, Luti, Garibaldi, Scapaticci, Armani, Contini, Gigli, Cristiglio, Riccetti, Stiaffini, Righetti, Baldini, Lazzerini, Tomaselli, Capozzi, Iegre, Ianda. All.: Riccetti

