Home Senza categoria A MOGLIANO, ASSENTI GUZMAN E FOSCHI, COMUNQUE UNA SQUADRA COMPETITIVA

A MOGLIANO, ASSENTI GUZMAN E FOSCHI, COMUNQUE UNA SQUADRA COMPETITIVA

di Redazione 29/01/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2010-2011 Comunicato stampa n. 68 del 29.01.2011 FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA: A MOGLIANO, ASSENTI GUZMAN E FOSCHI, COMUNQUE UNA SQUADRA COMPETITIVA Domenica, nel posticipo televisivo (raisport ore 15,00), la Femi-CZ inizia il girone di ritorno del campionato di Eccellenza, senza poter schierare Guzman e Foschi (contrattura) oltre agli infortunati da tempo Pedrazzi e Legora. A Mogliano, avversario in crescita e che anche a Rovigo aveva messo in mostra buone potenzialità, i rossoblu sono attesi da una squadra determinata a contrastare il Rovigo con tutte le proprie forze. Salvo novità conseguenti alla rifinitura in corso, alla seguente formazione il compito di proseguire il cammino verso la qualificazione ai play-off: 15 - Alberto Zorzi ; 14 - Marko Stanojevic, 13 - Samuele Pace, 12 - Joe Van Niekerk, 11 - Andrea Bacchetti; 10 German Bustos, 9 - Stefan Basson ; 8 - Aaron Persico, 7 - Jean-François Montauriol, 6 - Edoardo Lubian; 5 - Tommaso Reato, 4 - Daniele Tumiati; 3 - Massimiliano Ravalle, 2 - Luke Mahoney (Cap.), 1 - Giovanni Boccalon. A Disposizione: 16 - Luigi Milani, 17 - Flavio Damiano, 18 - Vittorio Golfetti, 19 - Marco Barion, 20 - Younes Anouer, 21 - Davide Duca, 22 - Marcello De Gaspari, 23 - Michele Zanirato. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi

Condividi Facebook Twitter Whatsapp