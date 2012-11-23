&quot;A MOGLIANO GARA DURISSIMA MA SIAMO MOLTO MOTIVATI &quot;

Home Senza categoria "A MOGLIANO GARA DURISSIMA MA SIAMO MOLTO MOTIVATI "

di Redazione 23/11/2012

MAZZARIOL: “A MOGLIANO GARA DURISSIMA MA SIAMO MOLTO MOTIVATI ” Parma, 23 novembre 2012 – Dopo la pausa per la Nazionale riprende il campionato di Eccellenza e i Crociati sono subito attesi da un impegno sulla carta molto ostico: la trasferta al “Quaggia” di Mogliano Veneto di domenica prossima ore 15.00. La difficoltà del compito non deve diventare però un alibi, anche perché la formazione ducale ha assoluto bisogno di fare punti e non può più lasciare niente per strada come spiega Coach Francesco Mazzariol: “Dopo la settimana di sosta in cui il gruppo ha recuperato preziose energie mentali, fisiche e che ci ha permesso il recupero di qualche infortunato si punta dritti verso Mogliano. Ci aspetta un impegno durissimo perché i nostri avversari vengono da due sconfitte consecutive, cosa a cui non si sono abituati spesso nelle ultime stagioni, ma se dovessimo fermarci a questo dato allora avremo già la partita in pugno. Mi spiego, se parliamo infatti di motivazioni, nessuno può essere più amareggiato e motivato di noi. Abbiamo perso troppi punti per strada e seppur consapevoli della qualità del nostro avversario, che ha una rosa fatta per affrontare anche la Amlin Cup, dobbiamo andare in campo per riprenderci quello che abbiamo lasciato nelle ultime gare”. Per quanto riguarda il quindici di partenza con Violi ancora infortunato e Marazzi e Negrotto da verificare non dovrebbero esserci molti cambi rispetto alle ultime uscite. A dirigere l’incontro è stato designato il signor Bertelli (Azzano Mella, Brescia) con i giudici di linea Bono (Coccaglio, Brescia) e Armanini (Noceto, Parma). Quarto uomo: Mezzetti (Noceto, Parma). Ecco i probabili quindici che scenderanno in campo contro il Mogliano: 15 Gennari; 14 Carritiello, 13 En Naour, 12 Castle, 11 Alberghini; 10 Farolini, 9 Zucconi; 8 Mandelli (cap), 7 Sciacca, 6 Dell’Acqua; 5 Lemkus, 4 Contini; 3 Ferrari, 2 Manghi, 1 Grassotti. A disposizione: 16 Silvestri, 17 Singh, 18 Pedrazzani, 19 Rimpelli, 20 Michel, 21 Magri, 22 Ferrini, 23 Goegan.

