di Redazione 04/04/2013

A MOLETOLO ARRIVA IL MOGLIANO



Tutto pronto sul sintetico di Moletolo per accogliere il Marchiol Mogliano nel diciottesimo turno del campionato di Eccellenza. Dopo la buona prova di

Prato culminata con una sconfitta (13-0) e molto rammarico per non aver conquistato meritati punti, i Crociati di Capitan Mandelli hanno voglia di

ripetere le ultime buone prove, mettendo in difficoltà la formazione veneta e muovendo la loro classifica. Coach Bordon sarebbe disposto a giocare

meno bene delle ultime uscite, ma avere alla fine qualche punto in cascina: “Noi ci proviamo ogni sabato e per una volta mi accontenterei di giocare

meno bene e di avere meno complimenti pur di fare punti. Il Mogliano al momento, secondo me, è la squadra più in forma del campionato e sarà

durissima. Sul sintetico riusciranno poi ad esprimersi al meglio con ritmo e provando a fare gioco. Giocheremo a viso aperto, cercando di fare del

nostro meglio, facendo la nostra partita e sapendo che ultimamente con noi quasi tutti hanno difficoltà a giocare. Con ogni probabilità i nostri

avversari faranno qualche cambio nella formazione di partenza e forse anche noi cambieremo qualcosa. Valuterò dopo aver visto i ragazzi in questi due

giorni”. In attesa di avere più informazioni dopo gli ultimi allenamenti è probabile che il tecnico rodigino, almeno inizialmente, schieri la

stessa formazione che ha ben figurato nel precedente turno a Prato con l’unica eccezione di Negrotto al posto di Ferrari in prima linea. Da valutare

anche il probabile rientro di Gennari.



Sabato 6 aprile si giocherà sul Sintetico nr 1 di Moletolo alle 16 con il sig. Marrama (Padova) e i g.d.l. Bono (Brescia), Sorrentino (Milano)

chiamati a dirigere il match. Quarto uomo sarà Filizzola (Milano)

Ecco la probabile formazione: 15 Ferrini; 14 Carritiello, 13 Alberghini, 12 En Naour, 11 Casalini; 10 Farolini, 9 Violi; 8 Mandelli (cap), 7

Dell'Acqua, 6 Marazzi; 5 Amenta, 4 Pedrazzani; 3 Negrotto, 2 Silvestri, 1 Goegan



a disposizione: 16 Singh, 17 Manghi, 18 Rimpelli, 19 Gennari, 20 Michel, 21 Castle, 22 Magri, 23 Bongiorni







