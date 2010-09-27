&quot;A NOVEMBRE SEMPRE IN CAMPO PER VINCERE&quot;

"A NOVEMBRE SEMPRE IN CAMPO PER VINCERE"
[gallery] ZANNI: “A NOVEMBRE SEMPRE IN CAMPO PER VINCERE” “ARGENTINA, AUSTRALIA E FIJI SONO FORTI MA NOI SIAMO IN CRESCITA” Treviso – Alessandro Zanni lancia la sfida all’Emisfero Sud. Dal raduno giornaliero della Nazionale a Treviso, il ventiseienne flanker udinese da due stagioni in forza alla Benetton, quarantaquattro caps già al proprio attivo, non nasconde le ambizioni sue e di tutta la squadra azzurra in vista dei Cariparma Test Match di novembre: “Oggi abbiamo fatto un buon allenamento, era importante ritrovarci e riprendere in mano il nostro gioco in vista delle partite con Australia, Argentina ed Isole Fiji che ci aspettano nel mese di novembre, ritrovare i nostri meccanismi” ha detto il terza linea biancoverde incontrando i media a fine raduno. “La partecipazione alla Magners League sta allargando la base, ci sono molti giovani che hanno partecipato al raduno di oggi che stanno maturando: è stato un cambiamento duro, ma necessario per far crescere tutto il movimento” ha commentato Zanni. “Stiamo lavorando bene a tutti i livelli, sia con il club che con la Nazionale. Peccato per la sconfitta della settimana scorsa contro i Cardiff Blues, ma venerdì (ore 19.05, diretta Dahlia Sport 2) riceveremo a Monigo i Dragons e vogliamo subito rifarci. Siamo in forma e l’abitudine all’alto livello che stiamo acquisendo in Celtic ci aiuterà anche a livello internazionale”. Sul trittico autunnale dei Cariparma Test Match, Zanni preferisce non fare pronostici ma non nasconde le ambizioni della Nazionale: “Andremo sempre in campo per vincere, ma dobbiamo pensare partita dopo partita, sapendo che ci aspettano tre impegni molto difficili. L’Australia vista al Tri-Nations ha enorme qualità e, in passato, sia Argentina che Fiji ci hanno saputo mettere in difficoltà. In ogni caso, noi siamo tranquilli: andremo in campo per giocare il nostro rugby ed il pubblico italiano sarà come sempre di grande stimolo e sostegno per noi. Vogliamo partite con il piede giusto a novembre e fare bene al 6 Nazioni ed ai Mondiali del 2011”. Nota: l’audio-intervista completa ad Alessandro Zanni, in formato .mp3, è scaricabile dall’area Podcast, sezione Sala Stampa, del sito www.federugby.it ( undefined/ ) o dalla pagina Facebook della Federazione, www.facebook.com/federugby Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] @ [email protected] Skype: Andrea Cimbrico MSN: [email protected] Web: www.federugby.it Facebook: facebook.com/acimbrico
