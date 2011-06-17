Home Senza categoria A PADOVA, ROVIGO E TREVISO BOTTEGHINI APERTI DALLE 10

di Redazione 17/06/2011

[gallery] MONDIALI U20: A PADOVA, ROVIGO E TREVISO BOTTEGHINI APERTI DALLE 10 Treviso – Apriranno domani, a partire dalle ore 10.00, i botteghini del Plebiscito di Padova, del Monigo di Treviso e del Battaglini di Rovigo per la terza giornata del Junior World Championship, il Mondiale U20 che sino al 26 giugno vede le dodici migliori Nazionali di categoria impegnate nei principali impianti del Veneto. A Padova il terzo ed ultimo turno della fase a gironi mette di fronte alle 18.10 l’Argentina ed i Baby Blacks neozelandesi, autentiche stelle del torneo, mentre alle 20.10 va in scena un imperdibile big.-match tra Inghilterra e Sudafrica: in palio la leadership della Pool C e la qualificazione alle semifinali per il titolo. A Treviso tornano in campo alle 18.10 gli Azzurrini di Andrea Cavinato, che inseguono la prima vittoria contro il Galles ed alle 20.10 tocca ad un’altra sfida da non perdere tra l’Australia e la Francia: anche qui, chi vince può continuare a sognare il titolo iridato. Rovigo offre un doppio derby: alle 18.10 la sfida del Sud Pacifico tra Fiji e Tonga, alle 20.10 il derby celtico tra Irlanda e Scozia. I biglietti (5€ i ridotti, 15€ gli interi) danno diritto ad assistere ad entrambi gli incontri in programma nei rispettivi stadi. Di seguito in dettaglio gli orari dei botteghini ed il programma della terza giornata dei Mondiali U20: BIGLIETTI SINGOLI (FASE A GIRONI/SEMIFINALI) Tribuna Est/Ovest 15€ Ridotto U14 - Tribuna Est e Tribuna Ovest 5€ Padova ore 18.10 - Argentina v Nuova Zelanda (Pool A) ore 20.10 Inghilterra v Sudafrica (Pool C) orario botteghini Stadio Plebiscito: ore 10-12; dalle 15.00 Treviso ore 18.10 - Italia v Galles (Pool A) ore 20.10 - Australia v Francia (Pool B) orario botteghini Stadio Monigo: ore 10-12; dalle 15.00 Rovigo ore 18.10 - Fiji v Tonga (Pool B) ore 20.10 - Irlanda v Scozia (Pool C) orario botteghini Stadio Battaglini: ore 10-12; dalle 15.00

