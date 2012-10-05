VEA FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA

Stagione Sportiva 2012-2013

Comunicato stampa n. 32 del 05.10.2012

A PADOVA SENZA GERBER, MA CON TANTA VOGLIA DI VINCERE

Rayno Gerber dovrà rimandare il suo primo derby con il Petrarca. Linfortunio di martedì, durante lallenamento, gli impedirà di essere disponibile per un tempo non ancora definito.

Sabato scorso, con Gerber in campo, gli avanti hanno guadagnato importanti calci di punizione, ma quando il pilone sudafricano è uscito si è vista una mischia che continuava a mettere pressione allavversario ed a creare le occasioni favorevoli per tutta la squadra.

Al di là del grande dispiacere per Rayno che si spera di rivedere in campo ancora più forte di quanto ha saputo dimostrare finora nella sua lunga carriera, tutto lo staff tecnico è convinto della qualità dei giocatori a disposizione, e nel corso degli allenamenti ha potuto vedere limpegno con cui si sono adeguati ai ritmi di lavoro imposti e ne ha apprezzato i continui miglioramenti; ora, contro il Petrarca, non mancheranno gli stimoli per continuare a fare bene e si può star sicuri che tutti daranno, come sempre, il loro massimo.

I tanti giovani aggregati alla prima squadra mancheranno, forse, di esperienza, ma hanno, accanto a indiscusse qualità tecniche e fisiche, un coinvolgente entusiasmo che sembra aver contagiato anche i senatori del gruppo.

Sul lungo cammino che porta a maggio, quella di domenica è una tappa importante, per molti versi speciale, che va affrontata con tutta la determinazione del caso, ma la squadra che Polla Roux, con laiuto di Joe McDonnell e di tutto lo staff tecnico, metterà in campo è in grado di tenere testa ad ogni avversario del campionato di Eccellenza.

Il Petrarca è squadra di grande tradizione ed ha già dimostrato che anche in questo campionato non vuole rinunciare ad essere protagonista, i rossoblù la rispettano e non risparmieranno energie per essere i primi a vincere a Padova in questa stagione.

In mattinata Polla Roux ha scelto i giocatori che, salvo imprevisti, dovrebbero scendere in campo.

Con Ceglie in prima linea al posto di Gerber e con un esordiente Lenarduzzi che parte dalla panchina, questa la formazione probabile :

Basson; Lubian L., Menon, Pedrazzi, Bacchetti; Duca, Wilson; Ferro, De Marchi, Persico; Jones, Tumiati; Ceglie, Mahoney, Quaglio. A disposizione Gatto, Lombardi, Gaeta C., Pierini, Ciochina, Calabrese, Lenarduzzi, Zorzi.

VEA Femi-CZ Rugby Rovigo Delta

Ufficio Stampa

Pierpaolo Modonesi