di Redazione 29/04/2011

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA S.S. 2010-2011 Comunicato stampa n. 99 del 29.04.2011 FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA: A PARMA PER CONFERMARE LA LEADERSHIP Sabato a Parma (ore 16,00 ed in diretta su RAI Sport 2) è in programma l'ultimo incontro della stagione regolare tra i Crociati Parma e la Femi CZ Rugby Rovigo Delta. Le due squadre, che si affronteranno poi il 14 ed il 21 maggio in semifinale, sono chiamate a confermare quanto di buono visto durante il campionato che le ha viste piazzarsi, con una giornata di anticipo, al quarto e primo posto. Per questa prova generale Polla Roux schiera una formazione competitiva dando un turno di riposo a Montauriol, colpito duramente nell'incontro di sabato scorso contro la Lazio, e al capitano Luke Mahoney, in panchina, che ha bisogno di rifiatare in vista dei play-off. Questa la formazione annunciata: Basson; Zorzi, Pace, Van Niekerk, Bacchetti; Bustos, Legora; Guzman, Foschi, Persico; Tumiati, Reato (cap.); Ravalle, Damiano, Boccalon. A disposizione: Mahoney, Milani, Golfetti, Anouer, Barion, Duca, Pedrazzi, Stanojevic. Ufficio Stampa Rugby Rovigo Delta Pierpaolo Modonesi

