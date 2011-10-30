A PIACENZA FINISCE 40-7
di Redazione
30/10/2011
30/10/2011 - Una brutta Pro Recco, neppure lontana parente della squadra bella, forte e determinata delle ultime partite, esce pesantemente battuta dal Beltrametti di Piacenza. Il 40-7 finale è fin troppo punitivo per i biancocelesti ma non si può certo negare che la partita sia sempre stata in mano ai padroni di casa, sia per quanto riguarda il gioco che il risultato. Gli Squali, come già era successo a Milano, hanno subito due mete di seguito nella prima parte del primo tempo, trovandosi subito ad inseguire, e commesso troppi errori e troppi falli che oggi, contro una squadra forte e concreta, sono stati pagati a carissimo prezzo. La squadra non è mai stata in partita a parte in apertura di ripresa, quando è arrivata l'unica meta. I Lyons, vera sorpresa di questo campionato, si sono dimostrati squadra dalle ottime qualità sia individuali che di gioco: una mischia molto solida e dei trequarti veloci, aggressivi ed efficaci. Il giocatore di spicco, come ci si aspettava, è stato il numero 10 Haimona: oggi non infallibile dalla piazzola, il maori di Piacenza ha comunque messo a segno 20 punti (una meta, tre trasformazioni e tre punizioni) e fatto girare molto bene il gioco della sua squadra, sia al piede che con passaggi e giocate di ottima fattura. Molto discutibile l'operato della terna arbitrale. Coach Ceppolino sottolinea come ci sia ancora tantissimo lavoro da fare sul piano della disciplina e anche dell'atteggiamento mentale di una squadra che fuori casa non riesce ad esprimersi neppure lontanamente sui livelli che invece mette in mostra nelle partite interne. Impossibile non dedicare un pensiero ad Andrea Breda, che oggi ha riportato una doppia frattura alla clavicola e dovrà essere operato: forza Andre, siamo tutti con te! Il campionato di serie A osserverà ora un turno di riposo e gli Squali torneranno in campo domenica 13 novembre al Carlo Androne contro il Verona: i ragazzi sono chiamati a rialzare prontamente la testa e a far vedere i frutti del tanto lavoro svolto in allenamento. Tabellino: RUGBY LYONS PIACENZA V PRO RECCO RUGBY 40-07 (18-00) Rugby Lyons Piacenza: 15 Rossi Matteo (78 Cobianchi), 14 Mortali Michele, 13 Buondonno Andrea, 12 Casalini Lorenzo (41 Barani), 11 Montanari Edoardo, 10 Haimona Kelly Joshua, 9 Alfonsi Giacomo (64 Gaudenzi), 8 Barroni Diego, 7 Petrusic Darijo (71 Parmigiani), 6 Benelli Mirco, 5 Soffientini Andrea (64 Dadati), 4 Baracchi Davide, 3 Paoletti Tino (78 Schiavi), 2 Wahabi Said (61 Bance), 1 Ferri Mattia. All.ri Bassi Paolo & Orlandi Paolo. Pro Recco: 15 Del Ry Giacomo, 14 Tassara Jacopo, 13 Bisso Diego (71 Zanzotto), 12 Breda Andrea (76 Ansaldi), 11 Becerra Cristhian, 10 Agniel Bastien, 9 Villagra Lisandro (71 Gregorio), 8 Salsi Alessandro(Cap.), 7 Orlandi Matteo (41 Lopez), 6 Tonini Martino, 5 Bonfrate Andrea, 4 Vallarino Mattia (41 Giorgi), 3 Borboni Emanuele, 2 Noto Davide (71 Galli), 1 Casareto Alessio (41 Hobbs). All. Villagra Lisandro Marcature: Io Tempo: 15° M. 15 Rossi, 19° M. 12 Casalini Tr. 10 Haimona, 32° C.P. 10 Haimona, 41° C.P. 10 Haimona. IIo Tempo: 4° M. 19 Giorgi Tr. 10 Agniel, 17° C.P. 10 Haimona, 16° M. Haimona, 36° M. 13 Buondonno Tr. 10 Haimona, 44° M. 14 Mortali Tr. 10 Haimona. Arbitro: Spadoni Andrea da Padova. Note: Cartellini gialli: 72 Borboni Man of the match: Banca Farnese Rugby Lyons, 15 Matteo Rossi. Serie A – Girone A - V giornata – 30.10.11 Accademia Nazionale Tirrenia v Fiamme Oro Roma 06 – 35 (0-5) Firenze Rugby v Franklin&Marshall Cus Verona 22 – 16 (5-1) Rugby Lyons Piacenza v Pro Recco Rugby 40 – 07 (5-0) Udine Rugby v Livorno Rugby 66 – 07 (5-0) M-Three San Donà v Rugby Banco di Brescia 32 – 20 (5-0) Rugby Grande Milano v Donelli Modena Rugby 22 – 32 (0-5) Classifica: Fiamme Oro Roma punti 23; Rugby Lyons Piacenza punti 19; Rugby Udine punti 17; Firenze Rugby, M-Three Amatori San Donà e Donelli Modena 15; Pro Recco punti 13; Accademia Nazionale Tirrenia punti 11; Cus Verona punti 8; Banco di Brescia punti 7; Grande Rugby Milano punti 6; Livorno Rugby punti 1. Prossimo Turno domenica 13 novembre 2011 Fiamme Oro Roma – Lyons Piacenza; Modena – Udine; Amatori San Donà – Accademia Nazionale Tirrenia; Brescia – Grande Milano; recco – Cus Verona; Livorno – Firenze. Emy Forlani - ufficio stampa Pro Recco Rugby 338-5928509 [email protected] [email protected]
Articolo Precedente
CONSIGLIO FEDERALE A BOLOGNA IL 4/5 NOVEMBRE
Articolo Successivo
comunicato petrarca rugby
Redazione