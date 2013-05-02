Home A PRATO L'ULTIMA PARTITA DELLA STAGIONE PER LE FIAMME

di Redazione 02/05/2013

Roma – Sabato 6 maggio, ultimo impegno della stagione per il XV cremisi che chiude la regular season 2013-13 al “Chersoni” di Prato contro i

Cavalieri.



Le Fiamme arrivano all’impegno contro i “Tuttineri” dopo aver subito due sconfitte consecutive, a Parma e in casa con la Lazio, e con

l’infermeria piuttosto affollata dopo il derby capitolino.



Coach Presutti, infatti, schiererà una formazione largamente rimaneggiata rispetto all’ultimo impegno di campionato. Tra gli avanti tornerà dal

primo minuto Fabio Cocivera, in seconda linea Luca Mammana prenderà il posto di Michele Sutto e, in terza, Alessandro Maestri sostituirà Damiano

Vedrani che già contro la Lazio, a pochi minuti dall’inizio del match, aveva dato forfait. Totalmente inedita la mediana dove Luca Calandro rileva

Carlo Canna all’apertura e Simone Marinaro che partirà dall’inizio come mediano di mischia, con Nicola Benetti seduto in panchina e pronto ad

entrare. Nessuna novità tra i centri (confermati Simone Andreucci e Giovanni Massaro), mentre all’ala Roberto Mariani, impiegato come estremo negli

ultimi due incontri, sostituirà Pietro Valcastelli. Chiuderà la formazione Ettore Boarato con la maglia numero 15.



All’andata, sul sintetico di Ponte Galeria, finì 29 a 26 per il XV della Polizia di Stato che giocò una delle migliori partite della stagione. Ma

sabato al “Chersoni” sarà dura per i ragazzi di Presutti, dato che i “Tuttineri” del duo Frati-De Rossi hanno ancora la possibilità di

conquistare il secondo posto in classifica ai danni del Calvisano.



“Arriviamo a questa partita un po’ stanchi dopo una stagione intensa – ha commentato Pasquale Presutti – e con qualche infortunio di troppo.

Ma siamo intenzionati ad onorare questo impegno nel migliore dei modi, anche se consapevoli che per noi sarà un match molto difficile, perché

giocheremo contro una delle migliori squadre dell’Eccellenza”.



Sarà il milanese Pennè alle 16 a dare il fischio d’inizio dell’ultima di campionato delle Fiamme, insieme ai giudici di linea Salvi (L’Aquila)

e Sorrentino (Milano); quarto uomo sarà il signor Masetti (Roma).



LA PROBABILE FORMAZIONE



Boarato, De Gaspari, Andreucci, Massaro, Mariani, Calandro, Marinaro, Balsemin, Zitelli, Maestri, Cazzola, Mammana, Duca, Cerqua (cap), Cocivera

A disposizione: Di Stefano, Vicerè, Pettinari, Galluppi, Frezza, Benetti, D’Angelo, Baldini







